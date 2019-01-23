Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! CimBom yıldızı kaptı

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Ankaragücü karşısında alınan 6-0 galibiyet başta teknik direktör Fatih Terim ve taraftarı ikna etmedi. Ligin zayıf takımına karşı oynanan güzel futbola aldanmak istemeyen Galatasaray, transferde gaza bastı. Eren Derdiyok'la tutmayan takım oyununa direk katkı sağlayacak yeni bir golcü listeye girdi. Yönetim temasları kurdu. Oyuncudan Galatasaray'a olumlu sinyaller geldi. Galatasaray'a gelmek için kulübüyle bağını koparmaya çalışan yıldız golcü, taraftarlara önemli bir mesaj gönderdi. Galatasaray yönetiminin Sarı Kırmızılı taraftarlara tek sürprizi golcü transferi değil. Fatih Terim'in de ısrarla istediği tecrübeli yıldız Aslana kavuşmak için artık gün sayıyor.