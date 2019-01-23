23 Ocak 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! CimBom yıldızı kaptı

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor.

Giriş Tarihi: 23.01.2019 08:56 Güncelleme Tarihi: 23.01.2019 09:19
  • 1
  • 113
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! CimBom yıldızı kaptı

Ankaragücü karşısında alınan 6-0 galibiyet başta teknik direktör Fatih Terim ve taraftarı ikna etmedi.

  • 2
  • 113
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! CimBom yıldızı kaptı

Ligin zayıf takımına karşı oynanan güzel futbola aldanmak istemeyen Galatasaray, transferde gaza bastı.

  • 3
  • 113
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! CimBom yıldızı kaptı

Eren Derdiyok'la tutmayan takım oyununa direk katkı sağlayacak yeni bir golcü listeye girdi.

  • 4
  • 113
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! CimBom yıldızı kaptı

Yönetim temasları kurdu. Oyuncudan Galatasaray'a olumlu sinyaller geldi.

  • 5
  • 113
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! CimBom yıldızı kaptı

Galatasaray'a gelmek için kulübüyle bağını koparmaya çalışan yıldız golcü, taraftarlara önemli bir mesaj gönderdi.