Galatasaray'da Sacha Boey imzayı atıyor! İşte yeni sözleşme detayları

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de ve Avrupa'da Galatasaray formasıyla başarılı bir performans sergileyen Sacha Boey, dev kulüplerin radarına girdi. Sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi 2024-2025 sezonu sonunda bitecek olan Fransız yıldızın talipleri artarken, flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray, Boey'i takımda tutabilmek için yeni sözleşme görüşmelerinde sona geldi.