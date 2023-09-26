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Galatasaray'da Sacha Boey imzayı atıyor! İşte yeni sözleşme detayları

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de ve Avrupa'da Galatasaray formasıyla başarılı bir performans sergileyen Sacha Boey, dev kulüplerin radarına girdi. Sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi 2024-2025 sezonu sonunda bitecek olan Fransız yıldızın talipleri artarken, flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray, Boey'i takımda tutabilmek için yeni sözleşme görüşmelerinde sona geldi.

Giriş Tarihi: 26.09.2023 10:31 Güncelleme Tarihi: 26.09.2023 10:32
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Galatasaray’da Sacha Boey imzayı atıyor! İşte yeni sözleşme detayları

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekmişti.

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Galatasaray’da Sacha Boey imzayı atıyor! İşte yeni sözleşme detayları

Sarı-kırmızılılar, kadrosuna kattığı birçok yıldızla dünya çapında ses getirdi.

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Galatasaray’da Sacha Boey imzayı atıyor! İşte yeni sözleşme detayları

Geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynayan Mauro Icardi'nin bonservisini alan Aslan, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Tete ve Angelino gibi tanınmış isimlerle de sözleşme imzaladı.

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Galatasaray’da Sacha Boey imzayı atıyor! İşte yeni sözleşme detayları

Galatasaray'da yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri de Sacha Boey oldu.

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Galatasaray’da Sacha Boey imzayı atıyor! İşte yeni sözleşme detayları

2021/2022 sezonunun başında sarı-kırmızılı takıma transfer olan Fransız sağ bek, ilk yılında yaşadığı sakatlık sorununun da etkisiyle istenen performansı sergileyememişti.