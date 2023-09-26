26 Eylül 2023, Salı
Galatasaray'da Sacha Boey imzayı atıyor! İşte yeni sözleşme detayları
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de ve Avrupa'da Galatasaray formasıyla başarılı bir performans sergileyen Sacha Boey, dev kulüplerin radarına girdi. Sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi 2024-2025 sezonu sonunda bitecek olan Fransız yıldızın talipleri artarken, flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray, Boey'i takımda tutabilmek için yeni sözleşme görüşmelerinde sona geldi.
Giriş Tarihi: 26.09.2023 10:31 Güncelleme Tarihi: 26.09.2023 10:32
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