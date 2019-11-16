Galatasaray'da Radamel Falcao krizi! Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak yaklaşık 1.5 aydır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao ile ilgili kriz yaşatacak bir sürpriz yaşandı. Giriş Tarihi: 16.11.2019 09:35 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 09:36
Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek milli araya moralli giden Galatasaray'da Falcao gelişmesi yaşanıyor.
Hareketli günler geçiren sarı-kırmızılıların ana gündem maddelerinden birisi de
Radamel Falcao'nun sağlık durumuydu.
Gaziantep FK maçının 9. dakikasında sakatlanan
Andone'nin oyuna devam edememesi sonrası büyük bir sıkıntıya giren sarı-kırmızılılara Falcao'dan müjdeli haber gelmişti.
Aşil
sakatlık sebebiyle ekim ayında Şampiyonlar tendonundaki oynanan Ligi'nde Paris maçından bu yana forma giyemeyen yıldız futbolcunun durumu belirsizliğini koruyordu. Saint-Germain
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim,
Real maçı öncesi yaptığı açıklamada " Madrid ikinci tedavisini İspanya'da sürdürecek. Zaten Falcao onun şehri. Madrid Real ve Gaziantep maçlarında forma giyemeyecek. Mili aradan sonra olabilir ama o zamana kadar yok. Bizimle beraber olmayacak. 10 gün tedavisi İspanya'da sürecek" açıklamasını yapmıştı. Madrid