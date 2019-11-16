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Galatasaray'da Radamel Falcao krizi!

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak yaklaşık 1.5 aydır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao ile ilgili kriz yaşatacak bir sürpriz yaşandı.

Giriş Tarihi: 16.11.2019 09:35 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 09:36
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Galatasaray'da Radamel Falcao krizi!

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek milli araya moralli giden Galatasaray'da Falcao gelişmesi yaşanıyor.

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Galatasaray'da Radamel Falcao krizi!

Hareketli günler geçiren sarı-kırmızılıların ana gündem maddelerinden birisi de Radamel Falcao'nun sağlık durumuydu.

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Galatasaray'da Radamel Falcao krizi!

Gaziantep FK maçının 9. dakikasında sakatlanan Andone'nin oyuna devam edememesi sonrası büyük bir sıkıntıya giren sarı-kırmızılılara Falcao'dan müjdeli haber gelmişti.

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Galatasaray'da Radamel Falcao krizi!

Aşil tendonundaki sakatlık sebebiyle ekim ayında Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Paris Saint-Germain maçından bu yana forma giyemeyen yıldız futbolcunun durumu belirsizliğini koruyordu.

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Galatasaray'da Radamel Falcao krizi!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid maçı öncesi yaptığı açıklamada "Falcao ikinci tedavisini İspanya'da sürdürecek. Zaten Madrid onun şehri. Real Madrid ve Gaziantep maçlarında forma giyemeyecek. Mili aradan sonra olabilir ama o zamana kadar yok. Bizimle beraber olmayacak. 10 gün tedavisi İspanya'da sürecek" açıklamasını yapmıştı.