Galatasaray'da Osimhen'e Fransız alternatif! Yıldız isim masada

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan ve 5. yıldızı takarak seneye Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı da garantileyen Galatasaray'da bir yandan Victor Osimhen'i ikna çalışmaları sürerken, diğer yandan da alternatif arayışları hız kazandı. Sarı-kırmızılı ekipte devre arasında da gündeme gelen Fransız yıldız Elye Wahi'nin adı bir kez daha masada...