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Galatasaray'da Osimhen'e Fransız alternatif! Yıldız isim masada

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan ve 5. yıldızı takarak seneye Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı da garantileyen Galatasaray'da bir yandan Victor Osimhen'i ikna çalışmaları sürerken, diğer yandan da alternatif arayışları hız kazandı. Sarı-kırmızılı ekipte devre arasında da gündeme gelen Fransız yıldız Elye Wahi'nin adı bir kez daha masada...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.05.2025 16:39 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 16:39
Galatasaray’da Osimhen’e Fransız alternatif! Yıldız isim masada

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayarak 25. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde etmesinin ardından transfer çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray’da Osimhen’e Fransız alternatif! Yıldız isim masada

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'da başarı hedefi doğrultusunda güçlü ve alternatifli bir kadro kurmayı planlıyor.

Galatasaray’da Osimhen’e Fransız alternatif! Yıldız isim masada

Transfer gündeminin en önemli başlıklarından birini forvet hattı oluşturuyor.

Galatasaray’da Osimhen’e Fransız alternatif! Yıldız isim masada

Yıldız golcü Victor Osimhen'in geleceği konusundaki belirsizlik nedeniyle Galatasaray, bu bölge için farklı opsiyonları masaya yatırmaya başladı.

Galatasaray’da Osimhen’e Fransız alternatif! Yıldız isim masada

FRANSIZ BASINI O İSMİ DUYURDU
Fransız basınından Jeunes Footeux'nün haberine göre, Galatasaray'a sürpriz bir isim önerildi: Elye Wahi.

Galatasaray’da Osimhen’e Fransız alternatif! Yıldız isim masada

Eintracht Frankfurt forması giyen 22 yaşındaki Fransız forvetin, sezon boyunca yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle yeterince süre alamadığı, buna rağmen potansiyeliyle dikkat çektiği ifade ediliyor.

Galatasaray’da Osimhen’e Fransız alternatif! Yıldız isim masada

Haberde, Wahi'nin menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildiği ve yönetimin bu öneriyi ciddiyetle değerlendirmeye aldığı belirtiliyor.

Galatasaray’da Osimhen’e Fransız alternatif! Yıldız isim masada

Galatasaray cephesi, Victor Osimhen transferinin gerçekleşmemesi durumunda Elye Wahi'yi güçlü bir alternatif olarak değerlendiriyor.

Galatasaray’da Osimhen’e Fransız alternatif! Yıldız isim masada

Kulüp yetkilileri, genç oyuncunun hızı ve atletizmi sebebiyle Mauro Icardi ile uyumlu bir ikili oluşturabileceğine inanıyor.

Galatasaray’da Osimhen’e Fransız alternatif! Yıldız isim masada

Bu sezonun başında 27 milyon Euro bedelle Lens'ten Marsilya'ya transfer olan Wahi, beklentilerin uzağında kalmış ve devre arasında 26 milyon Euro bonservisle Eintracht Frankfurt'un yolunu tutmuştu.

Galatasaray’da Osimhen’e Fransız alternatif! Yıldız isim masada

Ancak burada da sakatlık engeline takılan Wahi, Alman ekibinde toplamda yalnızca 8 maçta forma giydi ve gol katkısı sağlayamadı.

Galatasaray’da Osimhen’e Fransız alternatif! Yıldız isim masada

Wahi, bu sezon Marsilya ve Frankfurt formalarıyla toplamda çıktığı 25 resmi maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray’da Osimhen’e Fransız alternatif! Yıldız isim masada

Transfermarkt verilerine göre Elye Wahi'nin güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gözüküyor.