21 Mayıs 2025, Çarşamba
Galatasaray'da Osimhen'e Fransız alternatif! Yıldız isim masada
Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan ve 5. yıldızı takarak seneye Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı da garantileyen Galatasaray'da bir yandan Victor Osimhen'i ikna çalışmaları sürerken, diğer yandan da alternatif arayışları hız kazandı. Sarı-kırmızılı ekipte devre arasında da gündeme gelen Fransız yıldız Elye Wahi'nin adı bir kez daha masada...
Giriş Tarihi: 21.05.2025 16:39 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 16:39