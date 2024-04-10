Galatasaray'da orta sahaya sürpriz İsveçli! Hedef yine Napoli'den

Son dakika Galatasaray haberleri | Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha arayışlarına erken başladı. Sarı-kırmızılı ekibin gündemine daha önce de listesinde olan İsveçli Jens Cajuste geldi. Napoli forması giyen 24 yaşındaki orta sahanın transferini bitirmek için kolları sıvayan yönetim, yeni sezondaki ilk hamleyi Cajuste transferiyle yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...