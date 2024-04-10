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Galatasaray'da orta sahaya sürpriz İsveçli! Hedef yine Napoli'den

Son dakika Galatasaray haberleri | Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha arayışlarına erken başladı. Sarı-kırmızılı ekibin gündemine daha önce de listesinde olan İsveçli Jens Cajuste geldi. Napoli forması giyen 24 yaşındaki orta sahanın transferini bitirmek için kolları sıvayan yönetim, yeni sezondaki ilk hamleyi Cajuste transferiyle yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.04.2024 17:16
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Galatasaray’da orta sahaya sürpriz İsveçli! Hedef yine Napoli’den

Galatasaray gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

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Galatasaray’da orta sahaya sürpriz İsveçli! Hedef yine Napoli’den

Sarı-Kırmızılılar, sezon sonunda orta saha oyuncuları Ndombele ve Oliveira ile yolları ayırmayı düşünüyor.

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Galatasaray’da orta sahaya sürpriz İsveçli! Hedef yine Napoli’den

Takvim'in İtalya basınından derlediği haberlere göre Sarı-Kırmızılılar, Napoli'nin 24 yaşındaki orta sahası Jens Cajuste için bilgi aldı.

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Galatasaray’da orta sahaya sürpriz İsveçli! Hedef yine Napoli’den

Yıldız isim sezon başında 12 milyon Euro karşılığında Fransız temsilcisi Reims'ten Napoli'ye transfer olmuştu.

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Galatasaray’da orta sahaya sürpriz İsveçli! Hedef yine Napoli’den

Cajuste için Serie A kulübü, 'Kiralanabilir' raporu verdi.