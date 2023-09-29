Galatasaray'da Okan Buruk'tan stoperde sürpriz tercih! İşte Galatasaray - Ankaragücü maçı muhtemel 11'leri

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 7. haftasında evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Manchester United maçı öncesi 3 puanı alarak moral toplamak istiyor. Kritik karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı ekipte tek eksik olarak Kazımcan Karataş olurken, Ankaragücü ise Tolga Ciğerci ve Ali Sowe gibi yıldızlarından yoksun olarak maça çıkacak. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un stoperde sürpriz bir tercihte bulunacağı öğrenildi. İşte Galatasaray-Ankaragücü maçının muhtemel 11'leri...