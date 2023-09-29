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Haberler Galeri Galatasaray'da Okan Buruk'tan stoperde sürpriz tercih! İşte Galatasaray - Ankaragücü maçı muhtemel 11'leri

Galatasaray'da Okan Buruk'tan stoperde sürpriz tercih! İşte Galatasaray - Ankaragücü maçı muhtemel 11'leri

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 7. haftasında evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Manchester United maçı öncesi 3 puanı alarak moral toplamak istiyor. Kritik karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı ekipte tek eksik olarak Kazımcan Karataş olurken, Ankaragücü ise Tolga Ciğerci ve Ali Sowe gibi yıldızlarından yoksun olarak maça çıkacak. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un stoperde sürpriz bir tercihte bulunacağı öğrenildi. İşte Galatasaray-Ankaragücü maçının muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 29.09.2023 20:41
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Galatasaray’da Okan Buruk’tan stoperde sürpriz tercih! İşte Galatasaray - Ankaragücü maçı muhtemel 11’leri

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

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Galatasaray’da Okan Buruk’tan stoperde sürpriz tercih! İşte Galatasaray - Ankaragücü maçı muhtemel 11’leri

RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

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Galatasaray’da Okan Buruk’tan stoperde sürpriz tercih! İşte Galatasaray - Ankaragücü maçı muhtemel 11’leri

Galatasaray, ligde çıktığı 6 maçtan 5 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı. Hanesine 16 puan yazdıran sarı-kırmızılı takım, lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

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Galatasaray’da Okan Buruk’tan stoperde sürpriz tercih! İşte Galatasaray - Ankaragücü maçı muhtemel 11’leri

Süper Lig'de çıktığı 6 maçın birini kazanan, üçünde berabere kalan ve ikisini kaybeden MKE Ankaragücü ise topladığı 6 puan ve averajla 12. sırada bulunuyor.

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Galatasaray’da Okan Buruk’tan stoperde sürpriz tercih! İşte Galatasaray - Ankaragücü maçı muhtemel 11’leri

LİGDE SON 5 MAÇINI KAZANDI
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.