Galatasaray’da Nuri Şahin sesleri! Antalyaspor’dan yanıt geldi: Hiçbir yere gitmiyor

TEMEL HEDEFİMİZ AVRUPA

Avrupa kupalarında mücadele etmek istediklerini kaydeden Çetin, "Bizim temel hedefimiz zaten avrupa kupaları. Bu sene olsun ya da seneye olsun gibi bir fikrimiz yok. Günü geldiğinde sürekli Avrupa'da mücadele eden bir kulüp olmak istiyoruz. Her maçı kazanabileceğimizi gösterdik. Aldığımız puanlar bizi nereye taşırsa orada olacağız. Önümüzdeki sezon işi daha sıkı tutup, söylediğimiz hedeflerin temellerini atmak istiyoruz" diye konuştu.