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Galatasaray'da Nuri Şahin sesleri! Antalyaspor'dan yanıt geldi: Hiçbir yere gitmiyor
Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, adı Galatasaray ile anılan Nuri Şahin hakkında flaş sözler söyledi. "Hocamızla 5 yıllık sözleşmemiz var. Hangi kulübün istediği önemli değil. Hiçbir yere gitmiyor. Hocamızla projelerimiz var. Türk futbolunda artık yeni yüzlere, yeni anlayışlara, genç jenerasyona ihtiyaç var. Doğru yolda olduğumuzu görüyoruz" dedi.
Giriş Tarihi: 14.04.2022 11:41Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 11:41