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Galatasaray'da Nuri Şahin sesleri! Antalyaspor'dan yanıt geldi: Hiçbir yere gitmiyor

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, adı Galatasaray ile anılan Nuri Şahin hakkında flaş sözler söyledi. "Hocamızla 5 yıllık sözleşmemiz var. Hangi kulübün istediği önemli değil. Hiçbir yere gitmiyor. Hocamızla projelerimiz var. Türk futbolunda artık yeni yüzlere, yeni anlayışlara, genç jenerasyona ihtiyaç var. Doğru yolda olduğumuzu görüyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 14.04.2022 11:41 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 11:41
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Galatasaray’da Nuri Şahin sesleri! Antalyaspor’dan yanıt geldi: Hiçbir yere gitmiyor

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından geçtiğimiz ekim ayında oyuncusu olduğu Fraport TAV Antalyaspor'un başına teknik direktör olarak geçen Nuri Şahin'in başarısı gündemin ilk sırasına yerleşti.

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Galatasaray’da Nuri Şahin sesleri! Antalyaspor’dan yanıt geldi: Hiçbir yere gitmiyor

Üst sıralara taşıdığı Akdeniz ekibinde, 5 maçlık galibiyet serisi yakalayıp son 10 maçını da kaybetmeyen 33 yaşındaki Şahin, bir anda dev kulüpleri de peşine taktı. Galatasaray 'da başkan adayı Metin Öztürk'ün seçim vaatlerinden biri haline gelen Nuri Şahin'in kulüpteki durumu hakkında Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin flaş açıklamalar yaptı.

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Galatasaray’da Nuri Şahin sesleri! Antalyaspor’dan yanıt geldi: Hiçbir yere gitmiyor

VİZYONUNA ÇOK GÜVENİYORUZ

Şahin'e çok güvendiğini belirten Başkan Çetin, "Biz kendisine, bilgi ve birikimine, işine olan saygısına, futbol anlayışına ve vizyonuna güveniyoruz. Türk futbolunda artık yeni yüzlere, yeni anlayışlara, genç jenerasyona ihtiyaç var. Gittiğimiz yolun doğru olduğunu görüyoruz. Hocamız A takımın ve U19'dan en alt yaş grubuna kadar tüm takımlarımızın da başında. Futbolcularla iletişimleri konusunda en ufak bir sıkıntıya bile şahit olmadık" dedi.

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Galatasaray’da Nuri Şahin sesleri! Antalyaspor’dan yanıt geldi: Hiçbir yere gitmiyor

"HOCAMIZ HİÇBİR YERE GİTMİYOR"

Galatasaray'da başkan adayı Metin Öztürk'ün, seçilmesi halinde takımın başına Nuri Şahin'i getirmek istemesiyle ilgili soruya, "Nuri Şahin ile bizim 5 yıllık sözleşmemiz var. Hiçbir yere gitmiyor. Hocamızla projelerimiz var ve bunları gerçekleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray’da Nuri Şahin sesleri! Antalyaspor’dan yanıt geldi: Hiçbir yere gitmiyor

TEMEL HEDEFİMİZ AVRUPA

Avrupa kupalarında mücadele etmek istediklerini kaydeden Çetin, "Bizim temel hedefimiz zaten avrupa kupaları. Bu sene olsun ya da seneye olsun gibi bir fikrimiz yok. Günü geldiğinde sürekli Avrupa'da mücadele eden bir kulüp olmak istiyoruz. Her maçı kazanabileceğimizi gösterdik. Aldığımız puanlar bizi nereye taşırsa orada olacağız. Önümüzdeki sezon işi daha sıkı tutup, söylediğimiz hedeflerin temellerini atmak istiyoruz" diye konuştu.