Galatasaray'da Mesut Özil sesleri! Devreye girdiler Her transfer sezonunda birçok oyuncu için karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray'da Mesut Özil, rekabeti yaşanıyor. Arsenal'in gözden çıkardığı yıldız oyuncu için devreye giren Galatasaray, transferde Fenerbahçe'nin önemli bir rakibi oldu. Giriş Tarihi: 16.08.2020 09:59 Güncelleme Tarihi: 16.08.2020 10:05
Mesut Özil'i gözden çıkaran ve pek çok takıma öneren Arsenal, Galatasaray'ın da kapısını çaldı. Bu teklif yönetimin ilgisini çekerken, Mesut'un mali şartlarının araştırılması kararı alındı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Avrupa'nın önde gelen isimleri arasında yer alan ve birçok takımın hayallerini süsleyen Mesut Özil, Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'ın da gündemine geldi.
31 yaşındaki futbolcuyu, Fenerbahçe, Başakşehir ve Milan dahil Avrupa'nın pek çok takımına öneren Arsenal, Galatasaray'ın da kapısını çaldı.
Yıldız futbolcu için sarı-kırmızılı ekibe, İngiltere'den sürpriz bir belge gönderildi. Raul Sanllehi imzalı resmi belgede, G.Saray'a Arsenal ile bir yıl sözleşmesi kalan Mesut Özil'le görüşmesi için yetki belgesi yer aldı.
Bu belge sonucunda Galatasaray'ın Mesut'u ikna etmesi durumunda ikili görüşmelerin sağlanması için kulüp tarafından yetkilendirilen profesyonelin şahsi mail adresi ve telefon numarası yer aldı. Ayrıca hem Mesut'un, hem de menajerinin kontak numara ve adresleri verildi. Galatasaray'a Mesut ile anlaşma sağlaması durumunda Arsenal olarak her türlü kolaylığın sağlanacağı hatırlatıldı. Belgenin sonunda da "bol şans" dilendi. Bu durum heyecana yol açarken oyuncunun mali şartlarının öğrenilmesi için çalışma başlatıldı.