27 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Galatasaray'da kırmızı alarm! 2 günü kaldı! Acil transfer için seferberlik ilan edildi

Galatasaray'da kırmızı alarm! 2 günü kaldı! Acil transfer için seferberlik ilan edildi

UEFA listesi için 2 günü kalan Galatasaray'da kırmızı alarm. Sarı kırmızılı yönetim en az bir transferi bitirip UEFA listesine eklemek istiyor. Torrent'in istediği Wanyama ve Diawara için görüşmeler sürdürülüyor. Kulübün ayırdığı bütçe 1-1.5 milyon euro iken, Gomis kapıyı 2-2.5 milyon eurodan açtı. 1.5 milyon kiralama+8.5 milyon euro satın alma opsiyonu için el sıkışılan Gedson'da 'zorunlu' krizi aşılamadı.

Giriş Tarihi: 27.01.2022 10:23 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022 10:26
  • 1
  • 10
Galatasaray’da kırmızı alarm! 2 günü kaldı! Acil transfer için seferberlik ilan edildi

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan Galatasaray'ın yeni kadro listesini UEFA'ya teslim etmesi için 48 saati kaldı. Ligde işler kötü gitse de Avrupa'da yola devam etmek isteyen sarı kırmızılıların hedefi bu süre içinde en azından bir transferi yetiştirebilmek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Galatasaray’da kırmızı alarm! 2 günü kaldı! Acil transfer için seferberlik ilan edildi

29 Ocak gecesine kadar süresi olan Cimbom, sezon başında bildirdiği listede en fazla 3 değişiklik yapabilecek. Görme kaybı ortadan kalkan ve antrenman performansları da sınıfı geçen Omar'a, UEFA'ya bildirilecek listede yer alacak. Peki, iki değişiklik hakkı daha bulunan Galatasaray'da son 48 saate girilirken transferdeki son durum ne?

  • 3
  • 10
Galatasaray’da kırmızı alarm! 2 günü kaldı! Acil transfer için seferberlik ilan edildi

Galatasaray'da transferde birinci öncelik ön libero takviyesi… Bu bölgede en az 2-3 oyuncu ile kontak halinde olan Galatasaray, Wanyama için yaklaşık 500 bin euro kiralama ücreti ile Montreal'i ikna etmeye çalışıyor.

  • 4
  • 10
Galatasaray’da kırmızı alarm! 2 günü kaldı! Acil transfer için seferberlik ilan edildi
Kenyalı, 6 aylığına Aslan’a gelmeyi kabul etti. Sarı kırmızılılar, bununla beraber İtalyan ekibi Roma’dan Amadou Diawara ile de masaya oturmaya hazırlanıyor. 24 yaşındaki Gineli Diawara’yı kiralamak isteyen Galatasaray, bu noktada Serie A ekibi ile resmi olarak temaslara başladı. Aslan, Torrent’in de istediği futbolcuyu ikna etmeye çalışıyor.
  • 5
  • 10
Galatasaray’da kırmızı alarm! 2 günü kaldı! Acil transfer için seferberlik ilan edildi
Al Hilal ile sözleşmesi sona eren Gomis’i, takıma ‘lider ve ağabey’ rolünde entegre etmek isteyen Galatasaray’ın, eski golcüsüne ayırdığı bütçe ve teklif netleşti.