Galatasaray'da kırmızı alarm! 2 günü kaldı! Acil transfer için seferberlik ilan edildi

UEFA listesi için 2 günü kalan Galatasaray'da kırmızı alarm. Sarı kırmızılı yönetim en az bir transferi bitirip UEFA listesine eklemek istiyor. Torrent'in istediği Wanyama ve Diawara için görüşmeler sürdürülüyor. Kulübün ayırdığı bütçe 1-1.5 milyon euro iken, Gomis kapıyı 2-2.5 milyon eurodan açtı. 1.5 milyon kiralama+8.5 milyon euro satın alma opsiyonu için el sıkışılan Gedson'da 'zorunlu' krizi aşılamadı.