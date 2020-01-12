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Galatasaray'da Henry Onyekuru depremi! Sözleşmesi feshedilebilir

Devre arasında art arda yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray'da şoke eden gelişme yaşandı. Eski futbolcusu Henry Onyekuru'yu sezon sonuna kadar Monaco'dan kiralayan sarı kırmızlılar sağlık ekibiden gelen kötü haberle yıkıldı. Sıtma teşhisi konulana Onyekuru'nun sözleşmesinin feshedilmesi gündemde... Galatasaray'da yaşanan son dakika transfer gelişmesinin ayırntıları haberimizde...

Giriş Tarihi: 12.01.2020 12:08 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020 12:12
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Galatasaray'da Henry Onyekuru depremi! Sözleşmesi feshedilebilir

Devre arasında art arda yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray'da şoke eden gelişme yaşandı. Eski futbolcusu Henry Onyekuru'yu sezon sonuna kadar Monaco'dan kiralayan sarı kırmızlılar sağlık ekibiden gelen kötü haberle yıkıldı. Sıtma teşhisi konulana Onyekuru'nun sözleşmesinin feshedilmesi gündemde... Galatasaray'da yaşanan son dakika transfer gelişmesinin ayırntıları haberimizde...

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Galatasaray'da Henry Onyekuru depremi! Sözleşmesi feshedilebilir

Galatasaray'da Henry Onyekuru şokunun artçı sarsıntıları başladı.

Antalya kampı öncesi, idmanların ardından yaşadığı yüksek ateş problemi nedeniyle üçüncü kez sağlık kontrolüne sokulan Nijeryalı futbolcunun, ülkesinde sıtma hastalığı kaptığı ortaya çıktı.

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Galatasaray'da Henry Onyekuru depremi! Sözleşmesi feshedilebilir

Bunun sıradan bir grip enfeksiyonu olarak algılanarak, Antalya'ya gitmesi halinde, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı belirtilen genç oyuncunun, ikinci yarıda en az 4 maçı kaçıracağı neredeyse kesinleşti.

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Galatasaray'da Henry Onyekuru depremi! Sözleşmesi feshedilebilir

Kulüp doktorları, Onyekuru'nun tedavi sürecini yakından takip ediyor. Hem yıldız futbolcunun hayati tehlikesinin ortadan kalkması hem de sahalara en kısa sürede dönüş yapması için özel bir program uygulanıyor.

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Galatasaray'da Henry Onyekuru depremi! Sözleşmesi feshedilebilir