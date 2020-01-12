Galatasaray'da Henry Onyekuru depremi! Sözleşmesi feshedilebilir
Devre arasında art arda yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray'da şoke eden gelişme yaşandı. Eski futbolcusu Henry Onyekuru'yu sezon sonuna kadar Monaco'dan kiralayan sarı kırmızlılar sağlık ekibiden gelen kötü haberle yıkıldı. Sıtma teşhisi konulana Onyekuru'nun sözleşmesinin feshedilmesi gündemde... Galatasaray'da yaşanan son dakika transfer gelişmesinin ayırntıları haberimizde...
Giriş Tarihi: 12.01.2020 12:08Güncelleme Tarihi: 12.01.2020 12:12