29 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Galatasaray'da Gaziantep FK hazırlıkları devam etti! Giancarlo Antognoni antrenmanı takip etti

Galatasaray'da Gaziantep FK hazırlıkları devam etti! Giancarlo Antognoni antrenmanı takip etti

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam ettirirken, teknik Direktör Fatih Terim'in Fiorentina'da birlikte çalıştığı İtalya Milli Takımı ve Fiorentina'nın efsanevi oyuncularından Giancarlo Antognoni de antrenmanı takip etti.

Giriş Tarihi: 29.10.2021 14:05 Güncelleme Tarihi: 29.10.2021 14:06
  • 1
  • 11
Galatasaray’da Gaziantep FK hazırlıkları devam etti! Giancarlo Antognoni antrenmanı takip etti

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Galatasaray’da Gaziantep FK hazırlıkları devam etti! Giancarlo Antognoni antrenmanı takip etti

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı.

  • 3
  • 11
Galatasaray’da Gaziantep FK hazırlıkları devam etti! Giancarlo Antognoni antrenmanı takip etti

Daha sonra gruplar halinde pas ve top kapma çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde taktik antrenman yapıldı.

  • 4
  • 11
Galatasaray’da Gaziantep FK hazırlıkları devam etti! Giancarlo Antognoni antrenmanı takip etti

Antrenman soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

  • 5
  • 11
Galatasaray’da Gaziantep FK hazırlıkları devam etti! Giancarlo Antognoni antrenmanı takip etti

Teknik Direktör Fatih Terim'in Fiorentina'da birlikte çalıştığı İtalya Milli Takımı ve Fiorentina'nın efsanevi oyuncularından Giancarlo Antognoni de antrenmanı takip etti.