Galatasaray'da Gaziantep FK hazırlıkları devam etti! Giancarlo Antognoni antrenmanı takip etti

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam ettirirken, teknik Direktör Fatih Terim'in Fiorentina'da birlikte çalıştığı İtalya Milli Takımı ve Fiorentina'nın efsanevi oyuncularından Giancarlo Antognoni de antrenmanı takip etti.

Giriş Tarihi: 29.10.2021 14:05 Güncelleme Tarihi: 29.10.2021 14:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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