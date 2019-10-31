Galatasaray'da flaş Belhanda gelişmesi! Taliplisi çıktı

Galatasaray'da flaş Belhanda gelişmesi. Hem teknik heyetin ve yönetimin, hem de taraftarın gözünden düşen Faslı yıldız devre arasında takımdan gönderilecek. Galatasaray yönetimi yıldız oyuncu için gelecek teklifleri bekliyor. Ocak ayında kesin olarak yolların ayrılması beklenen Belhanda'nın ilk taliplisi çıktı. İşte Galatasaray'daki kritik Belhanda gelişmesinin ayrıntıları...