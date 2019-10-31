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Galatasaray'da flaş Belhanda gelişmesi! Taliplisi çıktı

Galatasaray'da flaş Belhanda gelişmesi. Hem teknik heyetin ve yönetimin, hem de taraftarın gözünden düşen Faslı yıldız devre arasında takımdan gönderilecek. Galatasaray yönetimi yıldız oyuncu için gelecek teklifleri bekliyor. Ocak ayında kesin olarak yolların ayrılması beklenen Belhanda'nın ilk taliplisi çıktı. İşte Galatasaray'daki kritik Belhanda gelişmesinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 31.10.2019 09:37 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 09:37
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Galatasaray'da flaş Belhanda gelişmesi! Taliplisi çıktı

Galatasaray'da bu sezon beklenildiği gibi gitmiyor.

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Galatasaray'da flaş Belhanda gelişmesi! Taliplisi çıktı

Sezon başında yaptığı yıldız transferlerle kadrosunu güçlendiren Sarı-Kırmızılılar, şampiyonluk parolasıyla başladığı Cemil Usta Sezonu'nda henüz düzgün bir görüntü sergileyemedi.

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Galatasaray'da flaş Belhanda gelişmesi! Taliplisi çıktı

Üst üste alınan yenilgiler sonrası morallerin bozulduğu Aslan'da özellikle 10 numaralı formayı giyen Faslı yıldız Younes Belhanda'nın performansı tartışılıyor.

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Galatasaray'da flaş Belhanda gelişmesi! Taliplisi çıktı

Younes Belhanda son olarak Real Madrid maçında protestolarla oyundan alınırken taraftarlara küfür edip silah işareti yapmıştı.

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Galatasaray'da flaş Belhanda gelişmesi! Taliplisi çıktı

TERİM'İN DE SABRINI TAŞIRDI
Terim'in, "Gerçek özrünü iyi futbol oynayarak dileyebilirsin" diyerek Beşiktaş maçında 11'de oynattığı Belhanda, performansıyla hayal kırıklığı yarattı.