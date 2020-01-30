Galatasaray'da Drogba sesleri! İşte sürpriz gelişmenin ayrıntıları...

Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da sular durulmuyor. Arda Turan konusunda Fatih Terim ve Mustafa Cengiz arasında soğuk savaş kendini iyice hissettirdi. Terim'in basın yoluyla Arda istediğini dile getirmesi, Galatasaray yönetimini zor durumda bıraktı. Başkan Mustafa Cengiz tecrübeli hocanın bu hamlesinden sonra, kendi hamlesi yaparak teknik direktörlük koltuğuna eski oyuncuları Drogba'yı oturtmaya karar verdi. Sarı kırmızılı yönetim, basında çıkan iddiaları yalanlasa da görüşmeye dair sürpriz bir bilgi ortaya çıktı.