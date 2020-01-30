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Galatasaray'da Drogba sesleri! İşte sürpriz gelişmenin ayrıntıları...

Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da sular durulmuyor. Arda Turan konusunda Fatih Terim ve Mustafa Cengiz arasında soğuk savaş kendini iyice hissettirdi. Terim'in basın yoluyla Arda istediğini dile getirmesi, Galatasaray yönetimini zor durumda bıraktı. Başkan Mustafa Cengiz tecrübeli hocanın bu hamlesinden sonra, kendi hamlesi yaparak teknik direktörlük koltuğuna eski oyuncuları Drogba'yı oturtmaya karar verdi. Sarı kırmızılı yönetim, basında çıkan iddiaları yalanlasa da görüşmeye dair sürpriz bir bilgi ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 30.01.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 09:43
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Galatasaray'da Drogba sesleri! İşte sürpriz gelişmenin ayrıntıları...

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'da özellikle Arda Turan konusunda anlaşmazlık yaşayan başkan Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim, medya önünde de fikirlerini açık bir şekilde dile getirince, takımda kriz olduğu yönünde bir algı oluştu.

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Galatasaray'da Drogba sesleri! İşte sürpriz gelişmenin ayrıntıları...

Tecrübeli teknik adamın bir şans daha verilmesini istediği Arda Turan'ın transferine sıcak bakmayan başkan Mustafa Cengiz basın toplantısında, "Biz felsefe kulübü değiliz. Fikir ayrılığı varsa ayrı yollara gitmeliyiz" şeklinde konuşmuştu.

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Galatasaray'da Drogba sesleri! İşte sürpriz gelişmenin ayrıntıları...

Başkanın bu açıklamaları sonrası yönetimin, sarı-kırmızılıların efsane isimlerinden Didier Drogba ile teknik direktörlük konusunda görüştüğü iddia edilmişti. Bu iddiaya Galatasaray'dan yalanlama geldi ancak işin başka bir boyutu daha ortaya çıktı.

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Galatasaray'da Drogba sesleri! İşte sürpriz gelişmenin ayrıntıları...

BAŞKAN DEĞİL OĞLU GÖRÜŞTÜ

Takvim'de yer alan habere göre Fildişi Sahillli eski futbolcu Didier Drogba ile görüşmeyi Başkan Mustafa Cengiz değil, oğlu Sarper Cengiz gerçekleştirdi. İkilinin baş başa yaptığı görüşmede yönetimin planları aktarıldı.

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Galatasaray'da Drogba sesleri! İşte sürpriz gelişmenin ayrıntıları...

Fatih Terim'le yaşadığı büyük gerilim nedeniyle B planını devreye sokmak isteyen Başkan Mustafa Cengiz'in taraftarların sevgilisi olan Drogba'yı gündemine aldığı ifade edildi.