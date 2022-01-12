Galatasaray'da Domenec Torrent sahaya indi | İşte antrenmandan ilk görüntüler

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 16 Ocak Pazar günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı kırmızlılarda Fatih Terim'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna ise İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent getirilmişti. Galatasaray, İspanyol teknik adam ise ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

AA Giriş Tarihi: 12.01.2022 20:41 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 20:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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