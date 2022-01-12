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Galatasaray'da Domenec Torrent sahaya indi | İşte antrenmandan ilk görüntüler

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 16 Ocak Pazar günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı kırmızlılarda Fatih Terim'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna ise İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent getirilmişti. Galatasaray, İspanyol teknik adam ise ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

AA
Giriş Tarihi: 12.01.2022 20:41 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 20:41
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Galatasaray’da Domenec Torrent sahaya indi | İşte antrenmandan ilk görüntüler

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki akşam antrenmanı teknik direktör Domenec Torrent yönetimine gerçekleştirildi.

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Galatasaray’da Domenec Torrent sahaya indi | İşte antrenmandan ilk görüntüler

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda yarı sahada hücum organizasyonları üzerinde duruldu.

İzolasyon süreci devam eden Taylan Antalyalı ile milli takım kamplarındaki Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed, antrenmanda yer almadı.

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Galatasaray’da Domenec Torrent sahaya indi | İşte antrenmandan ilk görüntüler

Galatasaray Futbol Takımı, Hatayspor maçı hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam edecek.

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Galatasaray’da Domenec Torrent sahaya indi | İşte antrenmandan ilk görüntüler