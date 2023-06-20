HaberlerGaleriGalatasaray'a değiş tokuş teklifi! Nicolo Zaniolo'nun yerine dünya yıldızları...
Galatasaray'a değiş tokuş teklifi! Nicolo Zaniolo'nun yerine dünya yıldızları...
Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekip transfer döneminde takımını yıldız isimlerle güçlendirmişti. Galatasaray yönetiminin sezon ortasında takımına kattığı Nicolo Zaniolo'nun talipleri giderek artıyor. Yıldızlar kadrosu Fransa milli takımında forma şansı bulmaya başlayan Zaniolo için dünya devi Galatasaray'a flaş bir takas teklifinde bulundu. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 20.06.2023 21:54Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 21:57