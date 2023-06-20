20 Haziran 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Galatasaray'a değiş tokuş teklifi! Nicolo Zaniolo'nun yerine dünya yıldızları...

Galatasaray'a değiş tokuş teklifi! Nicolo Zaniolo'nun yerine dünya yıldızları...

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekip transfer döneminde takımını yıldız isimlerle güçlendirmişti. Galatasaray yönetiminin sezon ortasında takımına kattığı Nicolo Zaniolo'nun talipleri giderek artıyor. Yıldızlar kadrosu Fransa milli takımında forma şansı bulmaya başlayan Zaniolo için dünya devi Galatasaray'a flaş bir takas teklifinde bulundu. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 20.06.2023 21:54 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 21:57
  • 1
  • 13
Galatasaray’da değiş tokuş! Nicolo Zaniolo’nun yerine dünya yıldızı...

Geçtiğimiz transfer döneminde kadrosuna kattığı Mauro Icardi, Lucas Torreira, Dires Mertens ve son olarak Nicolo Zaniolo gibi oyuncularla adından söz ettiren Galatasaray, yeni sezona da iddialı girmenin peşinde.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Galatasaray’da değiş tokuş! Nicolo Zaniolo’nun yerine dünya yıldızı...

Kadrosundaki birçok oyuncunun talipleri bulunan sarı-kırmızılı ekip, en yüksek geliri elde etmeyi planlıyor.

  • 3
  • 13
Galatasaray’da değiş tokuş! Nicolo Zaniolo’nun yerine dünya yıldızı...

Özellikle Sacha Boey ve Victor Nelsson ile ilgili transfer görüşmelerini sürdüren Galatasaray, Icardi'yi de kadrosuna katmaya çalışıyor.

  • 4
  • 13
Galatasaray’da değiş tokuş! Nicolo Zaniolo’nun yerine dünya yıldızı...

ZANIOLO İÇİN BÜYÜK TAKAS

Bu sırada İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun da talipleri giderek arttı. Oyuncu için son olarak Juventus devreye girdi.

  • 5
  • 13
Galatasaray’da değiş tokuş! Nicolo Zaniolo’nun yerine dünya yıldızı...

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Galatasaray ile Juventus arasında önümüzdeki saatlerde bir görüşme gerçekleştirilecek.