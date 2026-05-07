Galatasaray'da defansa yeni patron! 34 yaşındaki Virgil Van Dijk için yıllık 11 milyon euro teklif

Bu sezon stoper rotasyonunda yaşanan sıkıntıları göz önünde tutan ve 4-1'lik Samsunspor yenilgisi sonrası harekete geçen Teknik Direktör Okan Buruk, lider bir yıldızı kadroda görmek istiyor.

Defans hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, dünyaca ünlü futbolcu Virgil Van Dijk'i listesinde ilk sıraya aldı. Liverpool'dan ayrılmayı planlayan Virgil Van Dijk, Galatasaray'da öne çıkan isim oldu. 34 yaşındaki Hollandalı stoperin de sarı-kırmızılı takıma gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.

RAMS PARK'A HAYRAN

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı Liverpool formasıyla iki kez RAMS Park'a rakip olarak gelen Virgil Van Dijk atmosfere hayran kalmıştı. İki maçı da Galatasaray 1-0 kazanırken, taraftarların oluşturduğu futbol ortamından etkilenen Hollandalı stoper uzun uzun stadyumu izlemişti.