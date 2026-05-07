Galatasaray'da defansa yeni patron! 34 yaşındaki Virgil Van Dijk için yıllık 11 milyon euro teklif

Bu sezon dördüncü kez şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Galatasaray aynı zamanda yılın en büyük transfer bombalarından birini patlatmaya hazırlanıyor. Cimbom daha önce oynanan maçlarda Rams Park'a hayran olan Liverpool'un stoperi Virgil Van Dijk için harekete geçecek. Sarı kırmızılılar Hollandalı yıldızı kadrosuna katarak defans için önemli bir hamle yapmanın peşinde.

Bu sezon stoper rotasyonunda yaşanan sıkıntıları göz önünde tutan ve 4-1'lik Samsunspor yenilgisi sonrası harekete geçen Teknik Direktör Okan Buruk, lider bir yıldızı kadroda görmek istiyor.

AYRILIĞA HAZIRLANIYOR

Defans hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, dünyaca ünlü futbolcu Virgil Van Dijk'i listesinde ilk sıraya aldı. Liverpool'dan ayrılmayı planlayan Virgil Van Dijk, Galatasaray'da öne çıkan isim oldu. 34 yaşındaki Hollandalı stoperin de sarı-kırmızılı takıma gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.

BONSERVİSSİZ GELEBİLİR

Sarı-kırmızılı yönetimin transfer çalışmalarına başlamasıyla beraber Virgil Van Dijk konusunda temaslarını hızlandıracağı kaydedildi.

RAMS PARK'A HAYRAN

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı Liverpool formasıyla iki kez RAMS Park'a rakip olarak gelen Virgil Van Dijk atmosfere hayran kalmıştı. İki maçı da Galatasaray 1-0 kazanırken, taraftarların oluşturduğu futbol ortamından etkilenen Hollandalı stoper uzun uzun stadyumu izlemişti.

BAŞKAN ÖZBEK BİZZAT İLGİLENECEK

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Virgil van Dijk transferi ile bizzat ilgileneceği aktarıldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasının yıldız ismin transfer ihtimalini güçlendirdiği vurgulandı.

GALATASARAY MAAŞINI ÖDEMEYE HAZIR

Liverpool'da 11 milyon euro kazanan Virgil van Dijk'a Galatasaray'ın bu bedeli vermeye hazır olduğu belirtildi.

52 MAÇA ÇIKTI

Liverpool'da bu sezon 52 maçta oynayan Virgil van Dijk, bu süreçte 6 gol ile 3 asist üretti. Premier Lig deviyle sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Hollandalı yıldızın güncel piyasa değeri 18 milyon euro.

