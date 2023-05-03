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Galatasaray’da bir yıldız kayıyor: Bonservis bedeliyle rekor kıracak!

Spor Toto Süper Lig'in 32. Haftasında Galatasaray'ın, deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 mağlup olmasının ardından Okan Buruk gelecek sezon için planlarını şimdiden yapmaya başladı. Sarı- kırmızılılar gerek maaş yükünü hafifletmek gerek yeni gelecek transferlere kaynak oluşturmak amacıyla hamlelerini hızlandırdı. Bu sezon birçok futbolcusunun yıldızını parlatan sarı-kırmızılı ekibe Avrupa devinden reddedemeyeceği bir teklif geldi. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 03.05.2023 21:07 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 23:37
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Galatasaray’da bir yıldız kayıyor: Bonservis bedeniyle rekor kıracak!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı için rekabet artarak devam ediyor. Lig'in 32. Haftasında Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray, 1-0 önce geçtiği mücadeleden 3-1 mağlup ayrılmıştı. Bu skorla beraber zirve yarışında yara alan Galatasaray'ın, en yakın rakibi Fenerbahçe bu haftayı hata yapmadan tamamlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray’da bir yıldız kayıyor: Bonservis bedeniyle rekor kıracak!

Okan Buruk teknik direktörlüğündeki sarı-kırmızılı ekip transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı- kırmızılılar gerek maaş yükünü hafifletmek gerek yeni gelecek transferlere kaynak oluşturmak amacıyla gelen teklifleri değerleniyor. Galatasaray'ın yıldız futbolcusuna İtalyan devinden rekor transfer bedeli teklif edildi.

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Galatasaray’da bir yıldız kayıyor: Bonservis bedeniyle rekor kıracak!

Süper Lig'in 32. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Galatasaray, 70 puanda kalarak liderlik yarışında büyük bir darbe aldı.

Sezona büyük değişikliklerle başlayan Galatasaray; yeni yönetim ve yeni teknik ekibin yaptığı transferlerle taraftarına geçen sezonu unutturdu.

Bir önceki seneyi 13. sırada tamamlayan kadro tamamen değiştirilerek yerlerine Mauro Icardi, Juan Mata, Lucas Torreira, Sergio Oliviera ve Dries Mertens gibi dünya yıldızları getirildi.

Devre arasında ise Sam Adekugbe ve Kaan Ayhanı'ı transfer eden Cimbom, son vuruşu İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo ise süslendirdi.

O İSME DEV TEKLİF

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Galatasaray’da bir yıldız kayıyor: Bonservis bedeniyle rekor kıracak!

Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Kerem Aktürkoğlu için sezon sonunda Avrupa yolu gözüktü. Bu sezon oynadığı futbol ile dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu için İtalyan futbolunun önemli ismi devreye girdi.

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Galatasaray’da bir yıldız kayıyor: Bonservis bedeniyle rekor kıracak!

KEREM AKTÜRKOĞLU İTALYA YOLCUSU

Fatih Terim döneminde takıma katılan yetenekli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, teknik direktör Okan Buruk döneminde de takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

Oynadığı futbol ile hem teknik ekibin hem de taraftarın beğenisini kazanan Kerem Aktürkoğlu için İtalyan devi sezon sonunda sarı-kırmızlı ekibin kapısını çalmaya hazırlanıyor.