04 Mayıs 2023, Perşembe
Galatasaray’da bir yıldız kayıyor: Bonservis bedeliyle rekor kıracak!
Spor Toto Süper Lig'in 32. Haftasında Galatasaray'ın, deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 mağlup olmasının ardından Okan Buruk gelecek sezon için planlarını şimdiden yapmaya başladı. Sarı- kırmızılılar gerek maaş yükünü hafifletmek gerek yeni gelecek transferlere kaynak oluşturmak amacıyla hamlelerini hızlandırdı. Bu sezon birçok futbolcusunun yıldızını parlatan sarı-kırmızılı ekibe Avrupa devinden reddedemeyeceği bir teklif geldi. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 03.05.2023 21:07 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 23:37
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