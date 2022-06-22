Galatasaray’da başkan Dursun Özbek duyurdu: Transferlerimize başlıyoruz

Cumhuriyet'in 100. yılı için müthiş bir rekabet var. Her kulüp 100. yılın önemine binaen şampiyon olmak için elinden geleni yapıyor, transferlerini gerçekleştiriyor. Biz de yeni bir ekibiz. Futbolu dizayn etmek için daha önceden çalıştığım, Galatasaray'a futbolda büyük hizmetler vermiş Cenk Ergün kardeşimi, futbol direktörü olarak göreve getirdik. Futbolda Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır şekilde mücadele etmek ve başarı kazanmak için hazırlanıyoruz. Bu konuda eksiklerimiz var. Bu eksikleri gidermek için transferlerimize başlıyoruz. Zaten seçim öncesinde de çalışmalarımız vardı. Şimdi bunları nihayete erdirmek için elimizden geleni yapacağız. Endişe etmeyin, çok güzel bir takım kuracağız."