22 Haziran 2022, Çarşamba
Galatasaray'da başkan Dursun Özbek duyurdu: Transferlerimize başlıyoruz
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbolda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'te kendilerini başarıya ulaştıracak güzel bir takım kuracaklarını söylerken, "Bu konuda eksiklerimiz var. Bu eksikleri gidermek için transferlerimize başlıyoruz. Zaten seçim öncesinde de çalışmalarımız vardı. Şimdi bunları nihayete erdirmek için elimizden geleni yapacağız. Endişe etmeyin, çok güzel bir takım kuracağız." dedi.
Giriş Tarihi: 22.06.2022 15:32 Güncelleme Tarihi: 22.06.2022 15:32
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