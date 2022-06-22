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Galatasaray'da başkan Dursun Özbek duyurdu: Transferlerimize başlıyoruz

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbolda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'te kendilerini başarıya ulaştıracak güzel bir takım kuracaklarını söylerken, "Bu konuda eksiklerimiz var. Bu eksikleri gidermek için transferlerimize başlıyoruz. Zaten seçim öncesinde de çalışmalarımız vardı. Şimdi bunları nihayete erdirmek için elimizden geleni yapacağız. Endişe etmeyin, çok güzel bir takım kuracağız." dedi.

Giriş Tarihi: 22.06.2022 15:32 Güncelleme Tarihi: 22.06.2022 15:32
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Galatasaray’da başkan Dursun Özbek duyurdu: Transferlerimize başlıyoruz

Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen ve yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu haziran ayı olağan divan kurulu toplantısında yeni dönemde planladıkları çalışmalar hakkında sunum yaptı.

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Galatasaray’da başkan Dursun Özbek duyurdu: Transferlerimize başlıyoruz

Galatasaray Kulübünde 11 Haziran'da yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda göreve geldiklerini hatırlatan Özbek, "Bizi Galatasaray gibi büyük bir çınarı yönetmek üzere seçtiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu göreve layık olmak için elimizden geleni yapacağız. Seçim dönemi bir şölen ve bayram havasında geçti. Bunun için değerli kardeşim Eşref Hamamcıoğlu'na da teşekkür ediyorum. Hakikaten Galatasaray'ın özlediği bir seçim yarışı oldu." dedi.

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Galatasaray’da başkan Dursun Özbek duyurdu: Transferlerimize başlıyoruz

Dursun Özbek, mazbatalarını aldıktan sonra Ankara'ya giderek Anıtkabir'i ziyaret ettiklerini belirterek, "İlk iş olarak Cumhuriyet'imizin kurucusu, önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyarete gittik. Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır şekilde, başarılı bir sezon geçireceğimizin sözünü verdik." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın en önemli değerlerinden birinin futbol olduğunu anlatan Özbek, şunları kaydetti:

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Galatasaray’da başkan Dursun Özbek duyurdu: Transferlerimize başlıyoruz

Cumhuriyet'in 100. yılı için müthiş bir rekabet var. Her kulüp 100. yılın önemine binaen şampiyon olmak için elinden geleni yapıyor, transferlerini gerçekleştiriyor. Biz de yeni bir ekibiz. Futbolu dizayn etmek için daha önceden çalıştığım, Galatasaray'a futbolda büyük hizmetler vermiş Cenk Ergün kardeşimi, futbol direktörü olarak göreve getirdik. Futbolda Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır şekilde mücadele etmek ve başarı kazanmak için hazırlanıyoruz. Bu konuda eksiklerimiz var. Bu eksikleri gidermek için transferlerimize başlıyoruz. Zaten seçim öncesinde de çalışmalarımız vardı. Şimdi bunları nihayete erdirmek için elimizden geleni yapacağız. Endişe etmeyin, çok güzel bir takım kuracağız."

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Galatasaray’da başkan Dursun Özbek duyurdu: Transferlerimize başlıyoruz

Galatasaray Adası'nı tekrar eski haline getirmek ve sosyal tesis olarak üyelerin hizmetine sunmak için çalıştıklarını aktaran Özbek, "Adada bizim 1 parselimiz var, diğer 3 parsel Milli Emlaka ait. Göreve geldikten sonra ilk temas ettiğim yer Milli Emlak oldu. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Bir iki gün sonra Milli Emlaka ait parsellerin 30 yıllığına Galatasaray'a irtifak edilmesi için sözleşmeler hazırlanıyor. Hepinize müjdeli haberi yakında vereceğim. Galatasaray Adası ulaşılamaz bir yer olmaktan çıkıyor. Ben bu konuda büyük destek veren Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a büyük bir teşekkür gönderiyorum." diye konuştu.