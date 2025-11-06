06 Kasım 2025, Perşembe

A HABER GALERİ

Haberler Spor Galerileri Galatasaray'da ara dönemde transfer bombası! Osimhen de devrede

Galatasaray'da ara dönemde transfer bombası! Osimhen de devrede

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 4 puan önünde zirvede bulunan, Şampiyonlar Ligi'nde de ilk 4 maç sonunda 9 puanla ilk 8'i kovalayan Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip devre arası transfer dönemine haftalar kala dünya yıldızı bir ismin peşine düştü. Bu transfer için Osimhen'i de devreye sokan Galatasaray'ın bombayı patlatmaya hazırlandığı öğrenildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.11.2025 20:09
Galatasaray’da ara dönemde transfer bombası! Osimhen de devrede

Trendyol Süper Lig'de topladığı 29 puanla liderliğini sürdüren ve Şampiyonlar Ligi'nde de hedefini ilk 8 olarak belirleyen Galatasaray bir yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray’da ara dönemde transfer bombası! Osimhen de devrede

HEDEF ADEMOLA LOOKMAN
Cim Bom'un devre arası transferindeki ilk hedefi kesinleşti. Sarı-Kırmızılılar, Ademola Lookman'ı kadrosuna katabilmek için tüm şartları zorlayacak.

Galatasaray’da ara dönemde transfer bombası! Osimhen de devrede

SÜREÇLER DEVAM ETTİ
Nijeryalı forvet ilk etapta Barış Alper Yılmaz'ın ayrılık ihtimaline karşı gündeme alınmıştı. Milli yıldızın 50 milyon Dolar seviyesinde bir bonservisle NEOM SC'ye satılması halinde, bu paranın büyük bir bölümü Lookman'a teklif edilecekti. Süreç ligler başladıktan sonra da devam etti. Galatasaray cephesi, 28 yaşındaki oyuncudan vazgeçmediği gibi, onu transfer listesinin ilk sırasına yükseltti.

Galatasaray’da ara dönemde transfer bombası! Osimhen de devrede

GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK
Artık Barış ayrılığı yaşanmasa bile Lookman'ın transferine öncelik veriliyor. Sarı-Kırmızılı yönetim önümüzdeki günlerde Atalanta ile görüşmeleri başlatarak ocak ayına doğru ilk resmi hamleyi yapacak.

Galatasaray’da ara dönemde transfer bombası! Osimhen de devrede

OSIMHEN DE DEVREDE
Sarı-kırmızılı ekibin Nijeryalı golcüsü Osimhen'in de bu transfer için devreye girdiği ve Lookman'ı Galatasaray'a getirmek istediği öğrenildi.

Galatasaray’da ara dönemde transfer bombası! Osimhen de devrede

HOCASIYLA TARTIŞTI

İtalyan ekibi karşılaşmayı 1-0 kazanırken, Ademola Lookman ile teknik direktör Ivan Juric arasındaki kavga maça damga vurdu.

Mücadelenin 75. dakikasında değişiklik tabelasında numarasını gören Lookman bu karardan memnun olmadı. Jest ve mimikleriyle hoşnutsuzluğunu dışarıya vuran Lookman, kenara geldiğinde hocasından tepki gördü. Juric futbolcuyu kolundan tuttu ve sert bir şekilde bağırdı, bu sırada teknik ekip araya girerek futbolcuyu uzaklaştırdı.

Galatasaray’da ara dönemde transfer bombası! Osimhen de devrede

JURIC'TEN MAÇ SONU LOOKMAN SÖZLERİ
Maçın ardından konuşan Hırvat çalıştırıcı Juric, "Lookman mı? Her pazar yorumladığımız aynı şeyler bunlar. Oyuncular belki oyundan çıkmayı pek hoş karşılamıyorlardır, ama bu soyunma odasında çözülür. Benim için her şey geçer, önemli olan Atalanta'dır." ifadelerini kullandı.