Galatasaray’da ara dönemde transfer bombası! Osimhen de devrede

JURIC'TEN MAÇ SONU LOOKMAN SÖZLERİ

Maçın ardından konuşan Hırvat çalıştırıcı Juric, "Lookman mı? Her pazar yorumladığımız aynı şeyler bunlar. Oyuncular belki oyundan çıkmayı pek hoş karşılamıyorlardır, ama bu soyunma odasında çözülür. Benim için her şey geçer, önemli olan Atalanta'dır." ifadelerini kullandı.