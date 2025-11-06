06 Kasım 2025, Perşembe
Galatasaray'da ara dönemde transfer bombası! Osimhen de devrede
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 4 puan önünde zirvede bulunan, Şampiyonlar Ligi'nde de ilk 4 maç sonunda 9 puanla ilk 8'i kovalayan Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip devre arası transfer dönemine haftalar kala dünya yıldızı bir ismin peşine düştü. Bu transfer için Osimhen'i de devreye sokan Galatasaray'ın bombayı patlatmaya hazırlandığı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 06.11.2025 20:09