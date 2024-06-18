18 Haziran 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Galatasaray'a uçurtma gibi sağ bek! Guela Doue listeye girdi

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de yeni sezonda 5'inci yıldızını takmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Öncelikle sağ bek bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekipte son olarak Rennes'te forma giyen Guela Doue ismi gündeme geldi. Hızıyla dikkat çeken 21 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'ın transfer listesine girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 11:53 Güncelleme: 18.06.2024 12:03
  • 1
  • 14
Galatasaray’a uçurtma gibi sağ bek! Guela Doue listeye girdi

102 puanla rekor kırarak şampiyon olan Galatasaray, hız kesmeden gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.

  • 2
  • 14
Galatasaray’a uçurtma gibi sağ bek! Guela Doue listeye girdi

Sarı-kırmızılı ekip sürpriz hamlelerle lige başlamak istiyor.

  • 3
  • 14
Galatasaray’a uçurtma gibi sağ bek! Guela Doue listeye girdi

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Aslan, bu turnuvaya play-off'lardan başlayacak.

  • 4
  • 14
Galatasaray’a uçurtma gibi sağ bek! Guela Doue listeye girdi

Yeni lig formatı olan Devler Ligi'nde Cimbom, kesinlikle bir ilke imza atmak istiyor.

  • 5
  • 14
Galatasaray’a uçurtma gibi sağ bek! Guela Doue listeye girdi

Bunun için iddialı kadro kurma hedefinde olan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.