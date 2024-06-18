18 Haziran 2024, Salı
Galatasaray'a uçurtma gibi sağ bek! Guela Doue listeye girdi
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de yeni sezonda 5'inci yıldızını takmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Öncelikle sağ bek bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekipte son olarak Rennes'te forma giyen Guela Doue ismi gündeme geldi. Hızıyla dikkat çeken 21 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'ın transfer listesine girdiği öğrenildi. İşte detaylar...
Giriş: 18.06.2024 11:53 Güncelleme: 18.06.2024 12:03
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