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Galatasaray'a iki dünya yıldızı! Hem Bruno Fernandes hem Odegaard

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Galatasaray, üst üste kazandığı 4 Süper Lig şampiyonluğunun ardından gözünü Avrupa'da başarıya çevirdi. Yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Şu ana kadar resmi bir hamle yapmayan Galatasaray'ın, orta saha ve 10 numara bölgesi için dünya futbolunun iki önemli yıldızını gündemine aldığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılılar, Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes ile Arsenal'in Norveçli oyun kurucusu Martin Odegaard için masada.

Galatasaray'a iki dünya yıldızı! Hem Bruno Fernandes hem Odegaard 1
Galatasaray'a iki dünya yıldızı! Hem Bruno Fernandes hem Odegaard 2
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Galatasaray'a iki dünya yıldızı! Hem Bruno Fernandes hem Odegaard 3
Galatasaray'a iki dünya yıldızı! Hem Bruno Fernandes hem Odegaard 4
Galatasaray'a iki dünya yıldızı! Hem Bruno Fernandes hem Odegaard 5
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