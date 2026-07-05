Galatasaray'a iki dünya yıldızı! Hem Bruno Fernandes hem Odegaard

Galatasaray, üst üste kazandığı 4 Süper Lig şampiyonluğunun ardından gözünü Avrupa'da başarıya çevirdi. Yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Şu ana kadar resmi bir hamle yapmayan Galatasaray'ın, orta saha ve 10 numara bölgesi için dünya futbolunun iki önemli yıldızını gündemine aldığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılılar, Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes ile Arsenal'in Norveçli oyun kurucusu Martin Odegaard için masada.