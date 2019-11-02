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Galatasaray'a 3 şok birden

Galatasaray Süper Lig'in 10. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 2-0 yenerek uyanışa geçti. Skor olarak istediğini alan Galatasaray, futbol olarak kimseyi tatmin etmedi. Sahadaki futbol Fatih Terim'in de hoşuna gitmezke başka bir kötü haber daha aldı. Terim, ocak ayı için taraftarlarına transfer müjdesi vermişti. Ancak transferde yaşanan gelişmeler adeta şok etkisi yarattı...

Giriş Tarihi: 02.11.2019 11:02 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019 11:04
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Galatasaray'a 3 şok birden

Galatasaray'da gündem yaratacak bir transfer hareketliliği yaşanıyor.

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Galatasaray'a 3 şok birden

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, Cemil Usta Sezonu'na da iddialı bir giriş yapmıştı ancak beklenilen performans sergilenemedi.

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Galatasaray'a 3 şok birden

Şampiyonlar Ligi'nde gol dahi atamayan Aslan, Süper Lig'de de art arda beklenmedik sonuçlar aldı.

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Galatasaray'a 3 şok birden

9 haftada yalnızca 3 galibiyet alabilen sarı-kırmızılılar, 4 beraberlik ve 2 yenilgi ile 13 puan topladı ve 7. sırada yer aldı.

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Galatasaray'a 3 şok birden

Son olarak Beşiktaş karşısında alınan mağlubiyet sarı-kırmızılı takımda bardağı taşıran son damla oldu.