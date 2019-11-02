Galatasaray'a 3 şok birden

Galatasaray Süper Lig'in 10. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 2-0 yenerek uyanışa geçti. Skor olarak istediğini alan Galatasaray, futbol olarak kimseyi tatmin etmedi. Sahadaki futbol Fatih Terim'in de hoşuna gitmezke başka bir kötü haber daha aldı. Terim, ocak ayı için taraftarlarına transfer müjdesi vermişti. Ancak transferde yaşanan gelişmeler adeta şok etkisi yarattı...