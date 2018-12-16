Galatasaray'a 2 dünya yıldızı

Galatasaray'da kötü gidişata dur demek için yönetim kolları sıvadı. Başakşehir beraberliğe ile zirve yarışından kopmayan Galatasaray, savunma ve orta saha bölgesine dünya yıldızlarını alacak. Fatih Terim'in alınması yönünde yönetime rapor verdiği ünlü oyuncular Sarı Kırmızılı ekibe gelmeye sıcak bakıyor. Hem lig hem de UEFA Avrupa ilerleyecek CimBom, savunmaya ve orta sahaya yapacağı önemli takviyeler ile yoluna emin adımlarla ilerlemek istiyor. Taraftarların yönetime alınması yönünde ciddi baskılar yaptığı yıldız transferleri için Sarı Kırmızılı takımın rakipleri de nabız yokluyor. Devre arası transfer yarışının kızışacağı bir dönemde Galatasaray, uzun boylu savunmacı ve top tekniği üst düzey olan orta saha oyuncu ile temasa geçti. İşte Galatasaray'ın savunma ve orta sahaya yapacağı ünlü futbolcular ve transferin detayı...