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Galatasaray yıldız avında! Fenerbahçe'ye bir transfer çalımı daha...

Süper Lig'de Kayserispor deplasmanı ile sezona başlayan Galatasaray, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak lige sessiz bir başlangıç yaptı. Şampiyon Ligi ön elemesinde Olimpija Ljubljana ile oynayacağı maç ile moral toplamak isteyen sarı-kırmızılı ekip, ortaya sahaya can getirecek yıldız oyuncusunu buldu. Uzun bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan isim için, Cimbom devreye girdi. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 15.08.2023 00:25 Güncelleme Tarihi: 15.08.2023 00:27
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Galatasaray yıldız avında! Fenerbahçe’ye bir transfer çalımı daha...

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezona Kayserispor karşısında buruk başladı.

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Galatasaray yıldız avında! Fenerbahçe’ye bir transfer çalımı daha...

90 dakika boyunca zor deplasmanda beklentilerin altında kalan Aslan, sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı ve gözünü Ljubljana maçına çevirdi.

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Galatasaray yıldız avında! Fenerbahçe’ye bir transfer çalımı daha...

CİMBOM İVME YAKALAMAK İSTİYOR

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynanacak maçta yeniden ivme yakalamak isteyen sarı-kırmızılılar, play-off'taki rakibini bekleyecek.

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Galatasaray yıldız avında! Fenerbahçe’ye bir transfer çalımı daha...

Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

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Galatasaray yıldız avında! Fenerbahçe’ye bir transfer çalımı daha...

GALATASARAY DOMINGUEZ İÇİN DEVREDE!

İtalyan basınının haberine göre; Galatasaray, Nicolas Dominguez için devreye girdi.