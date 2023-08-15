Galatasaray yıldız avında! Fenerbahçe'ye bir transfer çalımı daha...

Süper Lig'de Kayserispor deplasmanı ile sezona başlayan Galatasaray, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak lige sessiz bir başlangıç yaptı. Şampiyon Ligi ön elemesinde Olimpija Ljubljana ile oynayacağı maç ile moral toplamak isteyen sarı-kırmızılı ekip, ortaya sahaya can getirecek yıldız oyuncusunu buldu. Uzun bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan isim için, Cimbom devreye girdi. İşte detaylar…