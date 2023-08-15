15 Ağustos 2023, Salı
Galatasaray yıldız avında! Fenerbahçe'ye bir transfer çalımı daha...
Süper Lig'de Kayserispor deplasmanı ile sezona başlayan Galatasaray, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak lige sessiz bir başlangıç yaptı. Şampiyon Ligi ön elemesinde Olimpija Ljubljana ile oynayacağı maç ile moral toplamak isteyen sarı-kırmızılı ekip, ortaya sahaya can getirecek yıldız oyuncusunu buldu. Uzun bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan isim için, Cimbom devreye girdi. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 15.08.2023 00:25 Güncelleme Tarihi: 15.08.2023 00:27
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14