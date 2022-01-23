23 Ocak 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu! Türkiye gözü bu derbide

Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu! Türkiye gözü bu derbide

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Türkiye'nin yakından takip edeceği mücadele saat 19.00'da başlayacak. İşte Galatasaray-Trabzonspor maçında ekiplerin sahaya çıkacağı ilk 11'ler...

Giriş Tarihi: 23.01.2022 16:56 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022 17:53
  • 1
  • 24
Galatasaray-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri! Türkiye gözü bu derbide
Galatasaray-Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri! Türkiye gözü bu derbide

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında lider Trabzonspor ile karşılaşıyor. Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemliklerini Bahattin Duran ile Tarık Ongun, dördüncü hakemliğini ise Onur Özütoprak üstlenecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 24
Galatasaray-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri! Türkiye gözü bu derbide
Galatasaray-Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri! Türkiye gözü bu derbide

Ligde geride kalan 22 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 27 puan topladı. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, haftaya liderin 24 puan gerisinde 13. sırada başladı. Bordo-mavili takım ise 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgiyle 51 puan topladı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

  • 3
  • 24
Galatasaray-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri! Türkiye gözü bu derbide
Galatasaray-Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri! Türkiye gözü bu derbide

Fatih Öztürk

  • 4
  • 24
Galatasaray-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri! Türkiye gözü bu derbide
Galatasaray-Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri! Türkiye gözü bu derbide

Boey

  • 5
  • 24
Galatasaray-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri! Türkiye gözü bu derbide
Galatasaray-Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri! Türkiye gözü bu derbide

Nelsson