23 Ocak 2022, Pazar
Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu! Türkiye gözü bu derbide
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Türkiye'nin yakından takip edeceği mücadele saat 19.00'da başlayacak. İşte Galatasaray-Trabzonspor maçında ekiplerin sahaya çıkacağı ilk 11'ler...
Giriş Tarihi: 23.01.2022 16:56 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022 17:53
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Galatasaray-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri! Türkiye gözü bu derbide
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Galatasaray-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri! Türkiye gözü bu derbide
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Galatasaray-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri! Türkiye gözü bu derbide
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Galatasaray-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri! Türkiye gözü bu derbide
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Galatasaray-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri! Türkiye gözü bu derbide