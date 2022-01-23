Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu! Türkiye gözü bu derbide

Ligde geride kalan 22 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 27 puan topladı. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, haftaya liderin 24 puan gerisinde 13. sırada başladı. Bordo-mavili takım ise 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgiyle 51 puan topladı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.