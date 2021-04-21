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Haberler Galeri Galatasaray - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri belli oldu

Galatasaray - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri belli oldu

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son sürat devam ediyor. Beşiktaş'ın Sivasspor deplasmanında puan kaybetmesiyle Galatasaray bir kez daha umutlandı. Evinde Trabzonspor'u konuk edecek sarı-kırmızılı ekip Karadeniz temsilcisini devirmesi durumunda şampiyonluk yarışında yeniden iddialı hale gelecek. İki takımın sahaya çıkacağı muhtemel 11'ler de belli oldu.

Giriş Tarihi: 21.04.2021 11:42 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 12:10
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Galatasaray - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Mücadele saat 19.00'da başlayacak.

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Galatasaray - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri belli oldu

Galatasaray'da çeşitli nedenlerle 5 eksik var. Mostafa Mohammed'in koronavirüs karantinası devam ediyor. Tedavileri süren Radamel Falcao ve DeAndre Yedlin de bugünkü mücadelede forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezalısı Ryan Donk da Göztepe maçında olduğu gibi bugün de takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

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Galatasaray - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri belli oldu

Bu dev karşılaşma öncesi iki takımın sahaya nasıl bir 11 ile çıkacağı ise merak konusu oldu.

İŞTE GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ...

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Galatasaray - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri belli oldu

Teknik direktör Fatih Terim

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Galatasaray - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri belli oldu

Muslera (K)