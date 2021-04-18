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Galatasaray tarihinin en dikkat çekici oyuncularındandı! Aslan'ın eski yıldızı papaz oldu!

Aklımızdan silinmeyen birçok futbolcu mevcut. Ama bazı futbolcular, yeşil sahalara veda ettikten sonra enteresan meslekler seçebiliyor. Bunlardan birisi de bir dönem Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Cesar Prates oldu. Bir sezon sarı kırmızılı formayı giyen Prates, yeni mesleğiyle herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 18.04.2021 01:16
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Galatasaray tarihinin en dikkat çekici oyuncularındandı! Aslan'ın eski yıldızı papaz oldu!

Dünyaca ünlü futbolcular, kariyerlerini noktaladıktan sonra enteresan meslekler seçebiliyor. İşte en sıra dışı kariyer değişimleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray tarihinin en dikkat çekici oyuncularındandı! Aslan'ın eski yıldızı papaz oldu!

FABIEN BARTHEZ: MOTOR SPORLARI

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Galatasaray tarihinin en dikkat çekici oyuncularındandı! Aslan'ın eski yıldızı papaz oldu!

BIXENTE LIZARAZU: JIU JITSU USTASI

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Galatasaray tarihinin en dikkat çekici oyuncularındandı! Aslan'ın eski yıldızı papaz oldu!

THOMAS GRAVESEN: POKER OYUNCUSU

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Galatasaray tarihinin en dikkat çekici oyuncularındandı! Aslan'ın eski yıldızı papaz oldu!

BARRY HORNE - ÖĞRETMEN