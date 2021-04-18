Galatasaray tarihinin en dikkat çekici oyuncularındandı! Aslan'ın eski yıldızı papaz oldu!

Aklımızdan silinmeyen birçok futbolcu mevcut. Ama bazı futbolcular, yeşil sahalara veda ettikten sonra enteresan meslekler seçebiliyor. Bunlardan birisi de bir dönem Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Cesar Prates oldu. Bir sezon sarı kırmızılı formayı giyen Prates, yeni mesleğiyle herkesi şaşırttı.