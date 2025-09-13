Galatasaray Şampiyonlar Ligi Maç Takvimi: Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda?

13 Eylül 2025, Cumartesi

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması başlıyor. Türkiye'yi turnuvada temsil eden Galatasaray, ilk hafta maçında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt deplasmanına çıkacak. Sarı kırmızılı taraftarlar, Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç takvimini araştırıyor. Peki Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman? Maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen detaylar…

13.09.2025
Avrupa devleriyle kozlarını paylaşmaya hazırlanan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde hem Frankfurt hem de Liverpool karşısında sahne alacak. Taraftarların merakla beklediği maçların tarihleri ve saatleri belli oldu. Peki Galatasaray-Frankfurt maçı ne zaman, Liverpool karşılaşması hangi kanalda yayınlanacak? Büyük heyecana sahne olacak mücadele eylül ayında oynanacak. İşte dev karşılaşmaya dair tüm detaylar…

Galatasaray Şampiyonlar Ligi Sahnesinde

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı yeniden başlıyor. Türk futbolunun temsilcisi Galatasaray, dev arenada zorlu rakiplerle karşı karşıya gelecek. İlk sınavını deplasmanda Eintracht Frankfurt karşısında verecek olan sarı-kırmızılılar, ikinci maçta ise İstanbul'da taraftarı önünde Liverpool'u ağırlayacak.

Galatasaray - Liverpool Maçı Ne Zaman?

Galatasaray'ın Liverpool ile oynayacağı dev maç, 30 Eylül 2025 Salı günü saat 22.00'de RAMS Park'ta oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nin en dikkat çeken mücadelelerinden biri olan karşılaşma, TRT 1 ve Tabii platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi Maç Takvimi

Sarı kırmızılıların grup aşamasındaki tüm maçlarının tarih ve saatleri şöyle:

18 Eylül 2025 | Eintracht Frankfurt - Galatasaray: TSİ 22.00

30 Eylül 2025 | Galatasaray - Liverpool: TSİ 22.00

22 Ekim 2025 | Galatasaray - Bodo Glimt: TSİ 19.45

5 Kasım 2025 | Ajax - Galatasaray: TSİ 23.00

25 Kasım 2025 | Galatasaray - Union Saint-Gilloise: TSİ 20.45

9 Aralık 2025 | Monaco - Galatasaray: TSİ 23.00

21 Ocak 2026 | Galatasaray - Atletico Madrid: TSİ 20.45

28 Ocak 2026 | Manchester City - Galatasaray: TSİ 23.0*