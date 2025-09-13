Galatasaray Şampiyonlar Ligi Maç Takvimi: Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda?

Avrupa devleriyle kozlarını paylaşmaya hazırlanan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde hem Frankfurt hem de Liverpool karşısında sahne alacak. Taraftarların merakla beklediği maçların tarihleri ve saatleri belli oldu. Peki Galatasaray-Frankfurt maçı ne zaman, Liverpool karşılaşması hangi kanalda yayınlanacak? Büyük heyecana sahne olacak mücadele eylül ayında oynanacak. İşte dev karşılaşmaya dair tüm detaylar…