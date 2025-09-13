13 Eylül 2025, Cumartesi
Galatasaray Şampiyonlar Ligi Maç Takvimi: Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması başlıyor. Türkiye'yi turnuvada temsil eden Galatasaray, ilk hafta maçında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt deplasmanına çıkacak. Sarı kırmızılı taraftarlar, Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç takvimini araştırıyor. Peki Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman? Maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen detaylar…
Giriş Tarihi: 13.09.2025 18:14 Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 18:14