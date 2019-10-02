Galatasaray, PSG'ye tek golle mağlup oldu! Galatasaray: 0 - PSG: 1
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, Fransa temsilcisi PSG ile Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar Fransız temsilcisi Paris Saint Germain'in Arjantinli golcüsü Icardi'nin golüne engel olamayınca sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
Giriş Tarihi: 02.10.2019 00:08
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta maçında Galatasaray, evinde Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG) 1-0 mağlup oldu.
KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR
11. dakikada sağdan ceza sahasına giren Meunier'in yerden ortasında, Di Maria'nın vurduğu topu Muslera kornere çeldi.
18. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Ceza sahası önünde
Babel'le paslaşan Seri'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
26. dakikada ceza sahasına atılan uzun pasta
kafasıyla topu kalecisine vermek istedi. Mariano önce araya giren Muslera'dan aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı. Bernat'ın
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
48. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Ceza sahası sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta Seri'nin direkt kaleye gönderdiği topu Navas çizgi üzerinde kornere çeldi.