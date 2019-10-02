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Galatasaray, PSG'ye tek golle mağlup oldu! Galatasaray: 0 - PSG: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, Fransa temsilcisi PSG ile Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar Fransız temsilcisi Paris Saint Germain'in Arjantinli golcüsü Icardi'nin golüne engel olamayınca sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Giriş Tarihi: 02.10.2019 00:08
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Galatasaray, PSG'ye tek golle mağlup oldu! Galatasaray: 0 - PSG: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta maçında Galatasaray, evinde Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG) 1-0 mağlup oldu.

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Galatasaray, PSG'ye tek golle mağlup oldu! Galatasaray: 0 - PSG: 1

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR
11. dakikada sağdan ceza sahasına giren Meunier'in yerden ortasında, Di Maria'nın vurduğu topu Muslera kornere çeldi.

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Galatasaray, PSG'ye tek golle mağlup oldu! Galatasaray: 0 - PSG: 1

18. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Ceza sahası önünde Babel'le paslaşan Seri'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

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Galatasaray, PSG'ye tek golle mağlup oldu! Galatasaray: 0 - PSG: 1

26. dakikada ceza sahasına atılan uzun pasta Mariano kafasıyla topu kalecisine vermek istedi. Muslera'dan önce araya giren Bernat'ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

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Galatasaray, PSG'ye tek golle mağlup oldu! Galatasaray: 0 - PSG: 1

48. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Ceza sahası sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta Seri'nin direkt kaleye gönderdiği topu Navas çizgi üzerinde kornere çeldi.