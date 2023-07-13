13 Temmuz 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Galatasaray milyon Euro’luk yıldızı bedavaya kapıyor! Süper Lig’e damga vuracak isim…

Galatasaray milyon Euro’luk yıldızı bedavaya kapıyor! Süper Lig’e damga vuracak isim…

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Cimbom, Avusturya kampında çalışmalarını sürdürürken, transferde hareketli günler geçiriyor. Sarı-kırmızılı ekip Angelino'yu kadrosuna katmasının ardından, Mauro Icardi transferini de son sürat bitirmek için çalışmalarını ilerletti. Bu sırada Galatasaray'ın radarına sürpriz bir isim girdi. Bir dönem bonservisine tam 40 milyon Euro ödenen yıldız isim, Okan Buruk'un yeni prensi olacak…

Giriş Tarihi: 13.07.2023 20:18 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 21:23
  • 1
  • 12
Galatasaray milyon Euro’luk yıldızı bedavaya kapıyor! Süper Lig’e damga vuracak isim…

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, transferde hareketli günler geçiriyor. Avusturya kampı sırasında yeni transferlerini yetiştirmek isteyen sarı-kırmızılılar, İspanyol oyuncu Angelino'yu kadrosuna kattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Galatasaray milyon Euro’luk yıldızı bedavaya kapıyor! Süper Lig’e damga vuracak isim…

İLK TRANSFER ANGELINO OLDU

Galatasaray, Leipzig Kulübünde forma giyen İspanyol sol bek Angelino'nun transferi için görüşmelere başladı.

  • 3
  • 12
Galatasaray milyon Euro’luk yıldızı bedavaya kapıyor! Süper Lig’e damga vuracak isim…

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 26 yaşındaki futbolcuyu bir grup sarı-kırmızılı taraftar ile kulüp yetkilileri karşıladı.

  • 4
  • 12
Galatasaray milyon Euro’luk yıldızı bedavaya kapıyor! Süper Lig’e damga vuracak isim…

Burada basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunan İspanyol sol bek, "Galatasaray ile anlaştığım için oldukça mutluyum, sarı-kırmızılı taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

  • 5
  • 12
Galatasaray milyon Euro’luk yıldızı bedavaya kapıyor! Süper Lig’e damga vuracak isim…

Angelino'dan sonra Mauro Icardi'nin de KAP'a bildirilmesi beklenirken flaş bir transfer iddiası daha ortaya atıldı.