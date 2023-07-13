Galatasaray milyon Euro’luk yıldızı bedavaya kapıyor! Süper Lig’e damga vuracak isim…

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Cimbom, Avusturya kampında çalışmalarını sürdürürken, transferde hareketli günler geçiriyor. Sarı-kırmızılı ekip Angelino'yu kadrosuna katmasının ardından, Mauro Icardi transferini de son sürat bitirmek için çalışmalarını ilerletti. Bu sırada Galatasaray'ın radarına sürpriz bir isim girdi. Bir dönem bonservisine tam 40 milyon Euro ödenen yıldız isim, Okan Buruk'un yeni prensi olacak…