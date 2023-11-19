Galatasaray Kongre Üyesi’nden akılalmaz iddia! Andre Onana İstanbul’da hapse girecek: Sebebini duyunca şok olacaksınız…

Avrupa'nın en prestijli turnuvasında ülkemizi temsil eden Galatasaray'ın rakiplerinden Manchester United forması giyen Kamerunlu Andre Onana hakkında akılalmaz bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray Kongre Üyesi Av. Kerim Bahadır Şeker, tecrübeli kalecinin İstanbul'a gelmemek için sakatlık numarası yaptığını iddia etti. Sebebi ise şoke etti.

Giriş Tarihi: 19.11.2023 11:41 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023 11:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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