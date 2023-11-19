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Haberler Galeri Galatasaray Kongre Üyesi’nden akılalmaz iddia! Andre Onana İstanbul’da hapse girecek: Sebebini duyunca şok olacaksınız…

Galatasaray Kongre Üyesi’nden akılalmaz iddia! Andre Onana İstanbul’da hapse girecek: Sebebini duyunca şok olacaksınız…

Avrupa'nın en prestijli turnuvasında ülkemizi temsil eden Galatasaray'ın rakiplerinden Manchester United forması giyen Kamerunlu Andre Onana hakkında akılalmaz bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray Kongre Üyesi Av. Kerim Bahadır Şeker, tecrübeli kalecinin İstanbul'a gelmemek için sakatlık numarası yaptığını iddia etti. Sebebi ise şoke etti.

Giriş Tarihi: 19.11.2023 11:41 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023 11:41
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Galatasaray Kongre Üyesi’nden akılalmaz iddia! Andre Onana İstanbul’da hapse girecek: Sebebini duyunca şok olacaksınız…

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, A Grubu'nda güçlü rakiplerle karşı karşıya geliyor.

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Galatasaray Kongre Üyesi’nden akılalmaz iddia! Andre Onana İstanbul’da hapse girecek: Sebebini duyunca şok olacaksınız…

Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile rakip olan sarı-kırmızılılar, gruptaki ilk 4 maçında 4 puan toplamayı başardı. Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Aslan, Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti.

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Galatasaray Kongre Üyesi’nden akılalmaz iddia! Andre Onana İstanbul’da hapse girecek: Sebebini duyunca şok olacaksınız…

Temsilcimiz, Bayern Münih ile oynanan iki maçta da başarılı bir performans gösterse de rakibini mağlup etmeyi başaramadı ve iki maçtan da yenilgiyle ayrıldı.

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Galatasaray Kongre Üyesi’nden akılalmaz iddia! Andre Onana İstanbul’da hapse girecek: Sebebini duyunca şok olacaksınız…

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda karşılaşacağı bir sonraki rakip ise İngiliz devi Manchester United. 29 Ekim Çarşamba günü oynanacak dev mücadele öncesi akıl almaz iddia sosyal medyanın diline dolandı.

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Galatasaray Kongre Üyesi’nden akılalmaz iddia! Andre Onana İstanbul’da hapse girecek: Sebebini duyunca şok olacaksınız…

Manchester United'ın tecrübeli kalecisi Kamerunlu Andre Onana hakkında ortaya atılan iddialar, bir anda gündemin en tepesine çıktı.

MİLLİ MAÇTA SAKATLANDI

Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Kamerunlu kaleci Andre Onana, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri D Grubu'nda Mauritius ile oynadıkları maçta sakatlandı.