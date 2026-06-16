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Galatasaray Jhon Duran ile her konuda anlaştı! Osimhen'in arkasında bekleyecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Victor Osimhen'in yokluğunda son yıllarda hücum hattında önemli sorunlar yaşayan Galatasaray, yeni sezon öncesinde forvet rotasyonunu güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer edilen ancak devre arasında kiralık sözleşmesi sonlandırılan Jhon Duran'ın transferinde mutlu sona ulaştı. Galatasaray yönetiminin Kolombiyalı golcüyle yapılan görüşmelerde tüm şartlarda anlaşma sağladığı öğrenildi.

Galatasaray Jhon Duran ile her konuda anlaştı! Osimhen'in arkasında bekleyecek 1

Son yıllarda Victor Osimhen'in yokluğunda forvette büyük bir sıkıntı yaşayan Galatasaray, bu sezon önlemini erkenden almaya çalışıyor.

Galatasaray Jhon Duran ile her konuda anlaştı! Osimhen'in arkasında bekleyecek 2

Geçen sezon Osimhen'e rakip olarak Fenerbahçe'nin renklerine kattığı ancak devre arasında kiralık sözleşmesini feshetmek zorunda kaldığı Jhon Duran, sarı-kırmızılı takımla her konuda anlaşmaya vardı.

Galatasaray Jhon Duran ile her konuda anlaştı! Osimhen'in arkasında bekleyecek 3

Menajerler aracılığı ile Galatasaray'a gitmeyi çok istediğini ve maaşında indirime gidebileceğini belirten Fotomaç'ın haberine göre Kolombiyalı golcü ile her konuda anlaşma sağlandı.

Galatasaray Jhon Duran ile her konuda anlaştı! Osimhen'in arkasında bekleyecek 4

Rus ekibi Zenit ile sözleşmesi sona erecek olan ve bonservisi Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da bulunan Duran 1 yıllığına kiralanacak.

Galatasaray Jhon Duran ile her konuda anlaştı! Osimhen'in arkasında bekleyecek 5

Transfer için futbolcuya 5 milyon euro ücret verilecek. Üstelik 22 yaşındaki futbolcu, Türkiye'deki 10+4 yabancı kuralına da uyuyor. Bu nedenle Galatasaray da Duran'a sıcak bakıyor.

Galatasaray Jhon Duran ile her konuda anlaştı! Osimhen'in arkasında bekleyecek 6

OKAN BURUK İSTİYOR

Sarı-kırmızılılardan haber bekleyen ve kendisine gelen teklifleri geri çeviren Duran'a Okan Buruk'un da olumlu yanıt verdiği ve İcardi takımda kalsa bile transferinin yüksek bir ihtimal olduğu öğrenildi.

Galatasaray Jhon Duran ile her konuda anlaştı! Osimhen'in arkasında bekleyecek 7

ÖZEL MADDE

Ancak sarı-kırmızılılar hem F.Bahçe hem de Zenit'te saha dışı problemler yaşayan ve bazı maçlara çıkmayan Duran'ın sözleşmesine özel bir madde koyacak.

Galatasaray Jhon Duran ile her konuda anlaştı! Osimhen'in arkasında bekleyecek 8

Böylece olası bir sorunda sözleşmenin fesih şansı olacak.

Galatasaray Jhon Duran ile her konuda anlaştı! Osimhen'in arkasında bekleyecek 9

ZENIT PERFORMANSI

Zenit formasıyla 9 resmi maça çıkan Duran, 2 gol ile takımına katkı sağladı.

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