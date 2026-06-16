Galatasaray Jhon Duran ile her konuda anlaştı! Osimhen'in arkasında bekleyecek

Victor Osimhen'in yokluğunda son yıllarda hücum hattında önemli sorunlar yaşayan Galatasaray, yeni sezon öncesinde forvet rotasyonunu güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer edilen ancak devre arasında kiralık sözleşmesi sonlandırılan Jhon Duran'ın transferinde mutlu sona ulaştı. Galatasaray yönetiminin Kolombiyalı golcüyle yapılan görüşmelerde tüm şartlarda anlaşma sağladığı öğrenildi.

Son yıllarda Victor Osimhen'in yokluğunda forvette büyük bir sıkıntı yaşayan Galatasaray, bu sezon önlemini erkenden almaya çalışıyor.

Geçen sezon Osimhen'e rakip olarak Fenerbahçe'nin renklerine kattığı ancak devre arasında kiralık sözleşmesini feshetmek zorunda kaldığı Jhon Duran, sarı-kırmızılı takımla her konuda anlaşmaya vardı.

Menajerler aracılığı ile Galatasaray'a gitmeyi çok istediğini ve maaşında indirime gidebileceğini belirten Fotomaç'ın haberine göre Kolombiyalı golcü ile her konuda anlaşma sağlandı.

Rus ekibi Zenit ile sözleşmesi sona erecek olan ve bonservisi Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da bulunan Duran 1 yıllığına kiralanacak.