Galatasaray - Göztepe maçı sonrası flaş yorum: İzlemek keyif veriyor

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, evinde ağırladığı ligin güçlü takımlarından Göztepe'yi 3-1'lik skorla geçerek puanını 28'e yükseltti. Geriye düştüğü maçı kazanarak haftaya oynanacak Trabzonspor maçı öncesi moral kazanan sarı-kırmızılılarda, Nijeryalı futbolcu Osimhen performansıyla büyük beğeni toplarken; spor yazarları da karşılaşma ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Giriş Tarihi: 27.10.2025 08:41
LEVENT TÜZEMEN - HER YERDE OSİMHEN
Osimhen'i çıplak gözle izlemek insana büyük bir keyif veriyor. Nijeryalı yıldız, inanılmaz çalışıyor, sahanın her yerine basıyor, pres yapıyor, rakibi kovalıyor, ikili mücadeleye giriyor, takipçiliği ile de golünü atıyor. Osimhen'in yarattığı konfor ortamı arkadaşlarının da konforlu bir alanda oynamasını sağlıyor. Belki 1 gol attı ama Lis en az 3 tane kurtardı, İcardi'nin golü öncesinde atak başlangıcında yine Osimhen vardı.

Okan Buruk, ikinci yarıya Göztepe 10 kişi kaldığı için çift forvet ile başladı. İcardi'yi sokarak Göztepe savunmasının düzenini alt üst etti. Osimhen-İcardi ikilisi rakip savunmayı yaprak gibi sallarken Sara-Yunus-Sane üçlüsü çok etkili oynadı. Özellikle İcardi'nin sahte 9 gibi takılıp, orta alana gelerek pas alıp top dağıtması da G.Saray'ın iyi oyununa büyük katkı yaptı. Sanchez acaba kurban mı kestirsin ya da kiliseye gidip mum mu yaksın? Kolombiyalı stoper 5 maçta 4 sarı ve 1 de kırmızı kart gördü. Trabzon maçında olmayacak.

Okan hoca Sanchez'i çıkarıp Lemina'yı stopere aldı, ardından da Lemina yerine Arda Ünyay'ı sahaya sürdü. Bu Trabzon maçının savunma yapılanmasıydı. Kaan'ı da Torreira gibi oynattı. G.Saray, güçlü savunma yapan Göztepe'yi 2. yarı doğru, akıllı ve iyi oyunla alt etti. Günün güzelliklerinden biri de; maç sonu Barış Alper'in tribünlere gitmesi ve taraftarın da adını söyleyerek tempo tutmasıydı

ZEKİ UZUNDURUKAN - KOLTUK TAKIMI
Galatasaray'ı ligimizde zorlayacak takım sayısı bir elin parmaklarını geçmez!
Bu takımlardan biri de Göztepe idi.
Göztepe'nin yorgun Galatasaray'a çelme takabileceği görüşü hakimdi.
Ama Galatasaray için bu lig artık bir çocuk oyuncağına dönüştü.
Rakiplerle arasında o kadar makas açıldı ki, o kadar kalite farkı var ki… Biz boşuna demedik Galatasaray'a 'Uzay Takımı' diye!
Galatasaray, hem uzay takımı, hem de koltuk takımı… Ligde şampiyonluk koltuğunu kimseye kaptırmıyor artık!
Sahada biraz vites artırdığında, gaza bastığında rakiplerini paramparça ediyor.

'İcardi artık bitti, yaşlandı, gitsin, bu performansı ile yeni sözleşme alamaz' diyenler buralarda mı acaba?
Hazır olmayan bir İcardi'nin nasıl bir gol canavarı olduğunu dün herkes gördü. İcardi Galatasaray için bir hazine!
Okan hoca da Başkan Dursun Özbek de bunun farkında! İcardi'nin olduğu yerde başarı ve kupalar vardır!
Adam çok büyük bir sakatlık geçirdi.
Doktorları 'Kasımdan önce dönmesi sakıncalı' dediler.
İcardi eylülde sahalara döndü. Dün kaleci Lis'den dönen topu, harika bir vole ile filelere yapıştırdı.
Göztepe kalesinde bazuka gibi iki de şut attı. Hele bir kasım ayı gelsin. Siz İcardi'yi o zaman görün.

Galatasaray, Göztepe karşısında daha maçın başında geriye düştü.
Maçın iyilerinden Sane'nin kaptırdığı topla başlayan hatalar zinciri sonucunda Göztepe golü buldu.
Bu golde önce Sane'nin ardından da Sallai, Uğurcan ve Davinson Sanchez'in hatası vardı.
Geriye düşen Aslan, hemen pençelerini çıkardı ve oyunu rakip kaleye yıktı.
19'da Osimhen ile eşitliği sağladı Galatasaray. Hakem bu gole ofsayt dedi. Topun Osimhen'e Barış'tan geldiğini düşündü.
VAR devreye girerek, pasın Göztepeli Furkan'dan çıktığı uyarısını yapınca, Osimhen'in nizami golü geçerli sayıldı.
Galatasaray'ın ilk yarıda Sallai ile bir şutu da direkte patladı.
42'de Bokele ikinci sarıdan kırmızı kart görünce, maç bir anda Galatasaraylı oyuncularla Göztepe kalecisi Mateusz Lis arasında geçmeye başladı.

Okan Buruk'un ikinci yarıya başlarken İcardi'yi oyuna sürüp, Barış'ı kenara alması çok doğru bir hamleydi.
İcardi oyuna girer girmez, Göztepe kalesini topa tutmaya başladı.
İcardi aynı zamanda Osimhen'in üzerindeki yükü de aldı. Göztepe defansı, İcardi'ye de önlem almaya başlayınca Osimhen rahatladı.
Durum böyle olunca Osimhen, hem havadan hem yerden Lis'in koruduğu kaleye şut yağmuruna başladı.
Sara'nın golü, Rams Park tribünlerindeki muhteşem atmosferi, bir anda yılbaşı kartpostalları güzelliğine dönüştürdü.
Tribünlerdeki coşkuyu uzay boşluğundaki Marslılar bile duymuştur.

Bu muhteşem atmosferin ateşlemesiyle kükreyen Aslan, İcardi ile farka gitti.
Sonrasında Sane, İcardi, Osimhen, Yunus ve Sara adeta gol kaçırma rekoru kırdı.
Lis, mucizevi kurtarışları ile tarihi farkı önledi. Galatasaray hem bu maçı kazandı, hem de Gabriel Sara'yı.
Galatasaray; Torreira, Singo ve İlkay olmadan da takır takır kazanıyor.
Okan Buruk da Galatasaray'ın başında 100. galibiyetine imza attı.
Galatasaray'ın önünde bir Trabzonspor derbisi var. Trabzonspor da çok formda.
Bu maç öncesinde Davinson Sanchez cezalı duruma düştü.
Cumartesi günü Rams Park'ta Türk futbolu harika bir derbiye sahne olacak.
Umarım maçı yönetecek hakemler de harika bir performans ortaya koyarlar.

MUSTAFA ÇULCU - KİMSE SABRETMEZ

Ligin en az gol yiyen iki takımının maçını daha tecrübeli ve kaliteli ayaklara sahip olan Galatasaray kazandı. Oğuzhan Çakır'ın Galatasaray'ın 14'te Yunus ile 17'de Osimhen ile penaltı beklediği pozisyonlara devam kararları doğru. Sallai'ye yaptığı kontrolsüz hareketinde Juan'a, Barış'a yaptığı kontrolsüz hareketinde Dennis'e sarı kartları göstermedi. Nihayet Bokele'ye 30'da sarı gösterdi. Galatasaray'ın beraberlik golünde; çok net bir şekilde rakip savunmacı Furkan'dan gelen topta Osimhen'e kalkan bayrak yanlış. Gol temiz.

Ama uygulama prensiplerinde çok gerilerde kalan güncellenmemiş VAR hakemi izlemeye çağırdı! Külliyen hatalı müdahale. Herhalde "öküz altında buzağı aradılar" ancak bulamadılar, nihayet doğru kararla golü verdiler. Hakemlerin iş birliği tam bir skandaldı! 42'deki mücadelede faulü önce Osimhen yaptı, hakem vermedi. Devamında Bokele'yi ellerin kolların illegal kullanımından ikinci sarıdan ihraç etti. Göz ve karar reflekslerinde sıkıntı yaşayan, sıkışan maçı kendi yöntemleri ile çözmeye çalışan, baskıya direnemeyen, kötü bir hakemlik ve çarpık bir karar çıktı. 27 yaşındaki Oğuzhan Çakır eğer hızlı gelişim göstermezse 45 yaşına kadar ona kimse sabır göstermez.

Beşiktaş mutlak galip gelmesi gereken maçtan beraberlikle çıktı. Yeni jenerasyon hakemlerden Adnan Deniz Kayatepe'nin Beşiktaş lehine verdiği penaltı doğru. Kasımpaşa lehine verdiği penaltı yanlış. VAR müdahalesi yedi. VAR'dan penaltıyı iptal etti ama aldatmadan dolayı Cafu'ya sarı göstermeyi unuttu. Abraham'ın attığı penaltıda vuruş anı nizamiydi ancak vuruş öncesi kaleci kale çizgisinin gerisinde oyun alanı dışındaydı ki böyle duramaz. Geriden gelip ivmeleniyor kaleci avantajlı oluyor .Çizgi üzerinde olmalıdır. Hakem penaltı atış koşullarını tamamını yerine getirdikten sonra atış için düdük çalmalıdır. VAR bu duruma karışmaz ama hakemin uygulama hatası var. Hakem Adnan Deniz Kayatepe'de umut var lakin tecrübe eksik.

BÜLENT TİMURLENK - AMATÖR RUHLU ADAM
Ligin esaslı takımlarından, iki İstanbul büyüğüne boyun eğmemiş, tek mağlubiyetini geçen hafta almış ve kalesinde 9 maçta sadece 3 gol görmüş Göztepe'yi kantara yükleyin. Üzerine Bodo/ Glimt maçının yorgunluğu, İlkay ve Lucas'ın eksikliğini ilave edin, yetmedi Göztepe'nin erken bulduğu golle 1-0 öne geçtiğini hesaba katın ve hatta Davinson gibi kritik bir adamın Trabzonspor maçında cezalı duruma düştüğünü de not edin… Galatasaray'ın altından kalkması gereken ağırlık ziyadesiyle fazlaydı. Evet, taraftarı önünde oynuyordu ama geçiş oynayan takımlar karşısında zafiyeti olan kadro sahaya 'yüksek postta düşenleri toplayan' Lucas ve kısa zamanda oyun aklı olan İlkay'dan yoksun 11'i ile sahadaydı.

Osimhen kazandığı paradan bağımsız bu ülkeye gelmiş en amatör ruhlu adamlardan. Sıfır kibir, sıfır problem. O koşup mücadele ettiğinde, takım da ona ayak uyduruyor. Barış'ın ısrarlı koşusu sonrası Osimhen'in golü Beşiktaş derbisinden beri Galatasaray'ın ön alan baskısından gelen 5. gol. İcardi'nin 46'da girişi erken görünebilir, eğer Barış bir sıkıntı yaşamadıysa. 10 kişi kalmış rakip karşısında Okan Buruk'un şahmat'ı erken çekmesi kendi karakterinin bir parçası.

İki orta sahaya düşme riskini de alan skoru da bulan kendisi. Göztepe, 3-4-1-2 başladığı maçta 10 kişi kalınca ikinci yarıda beyaz bayrağı çekti. Tabelanın büyümesini kaleci Lis önledi. 3-1 sonrasındaki kontrollü oyunun, Bodo maçındaki 2-0 iken 30-45 arasındaki oyuna selamı var. Buruk'un takımı, aktif dinlenmeyi çözdü. G.Saray, çok zor bir maçın altından kalkmayı başardı. Okan Buruk külliyatına eklenmesi gereken stratejik bir 3 puan.

AHMET ÇAKAR - BOLEKE'Yİ ATTI MAÇ ORADA BİTTİ
Galatasaray, yine kazandı… Üstelik Türkiye Ligi'nin oldukça iyi oynayan bir takımına karşı. Göztepe golle başladı, bir uzun topta öne geçiverdi. Ardından Galatasaray'ın baskısı geldi ve tıpkı Bodo/Glimt maçındaki gibi rakip defansa baskı yapılıp, arkada da geniş alan olduğunda Osimhen kısa geri pasını yakaladı, beraberliği getiriverdi. Aslında Göztepe çok akıllı oynadı. Hem önde bastı, hem alanı çok iyi daralttı hem de kazandığı toplarla süratli çıkarken devreye Oğuzhan Çakır isimli hakem girdi. Bütün dengeyi değiştirdi.

Göztepeli Bokele'yi haksız bir şekilde ikinci sarıdan oyundan atınca belki de maç o anda bitiverdi. İkinci devre Okan Buruk, İcardi'yi de oyuna aldı ondan sonra zaten olan oluverdi. Önce Sara ile önce geçti. Sonra Osimhen'in kaleciden dönen topunu İcardi tamamladı. Torreira'nın, Galatasaray orta sahası için ne kadar önemli olduğunu rakipten topu geri alabilme süresinde gördük. Gelelim Oğuzhan Çakır'a…

Yaptığı hakemlik filan değil. Bu kaçıncı kötü maçı hatırlamıyorum. Rakipten aldığı topu gole çeviren Osimhen için VAR'a gittiler, inanılır gibi değil. Bokele'nin ikinci sarıdan atıldığı pozisyona gelince; ilk faulü yapan Osimhen… Arkadan boynuna sarılıyor, kafasını da tutuyor, çocuk kurtulmak için kolunu kaldırınca oyundan atılıyor. O pozisyondan 10 dakika önce Osimhen'in, rakibinin yüzünü eliyle iterek kazandığı topta bırakın kartı faul bile verilmemişti.