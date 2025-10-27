Galatasaray - Göztepe maçı sonrası flaş yorum: İzlemek keyif veriyor

ZEKİ UZUNDURUKAN - KOLTUK TAKIMI

Galatasaray'ı ligimizde zorlayacak takım sayısı bir elin parmaklarını geçmez!

Bu takımlardan biri de Göztepe idi.

Göztepe'nin yorgun Galatasaray'a çelme takabileceği görüşü hakimdi.

Ama Galatasaray için bu lig artık bir çocuk oyuncağına dönüştü.

Rakiplerle arasında o kadar makas açıldı ki, o kadar kalite farkı var ki… Biz boşuna demedik Galatasaray'a 'Uzay Takımı' diye!

Galatasaray, hem uzay takımı, hem de koltuk takımı… Ligde şampiyonluk koltuğunu kimseye kaptırmıyor artık!

Sahada biraz vites artırdığında, gaza bastığında rakiplerini paramparça ediyor.



'İcardi artık bitti, yaşlandı, gitsin, bu performansı ile yeni sözleşme alamaz' diyenler buralarda mı acaba?

Hazır olmayan bir İcardi'nin nasıl bir gol canavarı olduğunu dün herkes gördü. İcardi Galatasaray için bir hazine!

Okan hoca da Başkan Dursun Özbek de bunun farkında! İcardi'nin olduğu yerde başarı ve kupalar vardır!

Adam çok büyük bir sakatlık geçirdi.

Doktorları 'Kasımdan önce dönmesi sakıncalı' dediler.

İcardi eylülde sahalara döndü. Dün kaleci Lis'den dönen topu, harika bir vole ile filelere yapıştırdı.

Göztepe kalesinde bazuka gibi iki de şut attı. Hele bir kasım ayı gelsin. Siz İcardi'yi o zaman görün.