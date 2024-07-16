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Galatasaray Fenerbahçe'nin elinden kapıyor! Transferde 50 milyon euroluk çalım

Son dakika Galatasaray haberleri | Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray'ın, hazırlık maçlarında üst üste kötü sonuçlar alması yönetimi transferde hızlandırdı. Okan Buruk'un hazırladığı rapor doğrultusunda çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılarda masaya dünyaca ünlü bir futbolcunun adı geldi. Fenerbahçe'nin de listesinde olan yıldız isim için devreye giren Galatasaray'ın transferde bir adım öne geçtiği öğrenildi.

ahaber.com.tr
Giriş: 16.07.2024 11:53 Güncelleme: 16.07.2024 11:53
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Galatasaray Fenerbahçe’nin elinden kapıyor! Transferde 50 milyon euroluk çalım

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

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Galatasaray Fenerbahçe’nin elinden kapıyor! Transferde 50 milyon euroluk çalım

Sarı kırmızılılar yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyordu.

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Galatasaray Fenerbahçe’nin elinden kapıyor! Transferde 50 milyon euroluk çalım

Avusturya'nın Linz kenti yakınlarındaki Geinberg kasabasında kamp yapan Cimbom, ikinci hazırlık maçında Bundesliga 2 takımlarından Fortuna Düsseldorf ile karşılaştı.

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Galatasaray Fenerbahçe’nin elinden kapıyor! Transferde 50 milyon euroluk çalım

Linz'deki Raiffeisen Arena'da yapılan müsabakaya Galatasaray; Batuhan Şen, Leo Dubois, Metehan Baltacı, Berkan Kutlu, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Dries Mertens, Wilfried Zaha ve Michy Batshuayi 11'iyle başladı.

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Galatasaray Fenerbahçe’nin elinden kapıyor! Transferde 50 milyon euroluk çalım

Fortuna Düsseldorf, 22. dakikada Emmanuel Iyoha, 25. dakikada ise Jona Niemiec'in kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti. Mücadelenin 35. dakikasında Kerem Demirbay'ın ayağından gelen golle farkı 1'e indiren Galatasaray, devre arasına 2-1 geride girdi.