16 Temmuz 2024, Salı
Galatasaray Fenerbahçe'nin elinden kapıyor! Transferde 50 milyon euroluk çalım
Son dakika Galatasaray haberleri | Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray'ın, hazırlık maçlarında üst üste kötü sonuçlar alması yönetimi transferde hızlandırdı. Okan Buruk'un hazırladığı rapor doğrultusunda çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılarda masaya dünyaca ünlü bir futbolcunun adı geldi. Fenerbahçe'nin de listesinde olan yıldız isim için devreye giren Galatasaray'ın transferde bir adım öne geçtiği öğrenildi.
Giriş: 16.07.2024 11:53 Güncelleme: 16.07.2024 11:53
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