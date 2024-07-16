Galatasaray Fenerbahçe'nin elinden kapıyor! Transferde 50 milyon euroluk çalım

Son dakika Galatasaray haberleri | Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray'ın, hazırlık maçlarında üst üste kötü sonuçlar alması yönetimi transferde hızlandırdı. Okan Buruk'un hazırladığı rapor doğrultusunda çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılarda masaya dünyaca ünlü bir futbolcunun adı geldi. Fenerbahçe'nin de listesinde olan yıldız isim için devreye giren Galatasaray'ın transferde bir adım öne geçtiği öğrenildi.