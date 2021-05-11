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Haberler Galeri Galatasaray Denizlispor maçı ne zaman, hangi kanalda? Denizlispor Galatasaray maçı canlı yayın nasıl izlenir? Detaylar belli oldu...

Galatasaray Denizlispor maçı ne zaman, hangi kanalda? Denizlispor Galatasaray maçı canlı yayın nasıl izlenir? Detaylar belli oldu...

Denizlispor Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Süper Lig'in 41. haftasında Denizlispor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Beşiktaş ve Fenerbahçe ile birlikte şampiyonluk için yarışan Galatasaray, ya tamam ya devam maçına çıkacak. Nefesleri kesecek karşılaşmayı takip etmek isteyenler canlı yayın hakkında sorgulamalarını artırdı. İşte, Galatasaray Denizlispor maçı ne zaman, hangi kanalda? Denizlispor Galatasaray maçı canlı yayın nasıl izlenir? Detaylar belli oldu...

Giriş Tarihi: 11.05.2021 19:35 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 19:35
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Galatasaray Denizlispor maçı ne zaman, hangi kanalda? Denizlispor Galatasaray maçı canlı yayın nasıl izlenir? Detaylar belli oldu...

Galatasaray Denizlispor maçı ne zaman, hangi kanalda? Denizlispor Galatasaray maçı canlı yayın nasıl izlenir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 41. hafta maçında Denizlispor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Maç hakkında detaylar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İşte, Galatasaray Denizlispor maçı ne zaman, hangi kanalda? Denizlispor Galatasaray maçı canlı yayın nasıl izlenir? Detaylar belli oldu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray Denizlispor maçı ne zaman, hangi kanalda? Denizlispor Galatasaray maçı canlı yayın nasıl izlenir? Detaylar belli oldu...

DENİZLİSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Galatasaray maçı 11 Mayıs Salı günü saat 20:30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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Galatasaray Denizlispor maçı ne zaman, hangi kanalda? Denizlispor Galatasaray maçı canlı yayın nasıl izlenir? Detaylar belli oldu...

42. RANDEVU

Denizlispor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 41 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 27 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-siyahlılar ise rakibini 6 kez mağlup etti. 8 mücadelede ise kazanan çıkmadı. Aslan'ın 80 golüne, Denizli ekibi 37 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 6-1'lik skorla kazanmıştı.

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Galatasaray Denizlispor maçı ne zaman, hangi kanalda? Denizlispor Galatasaray maçı canlı yayın nasıl izlenir? Detaylar belli oldu...

ŞAMPİYONLUK ŞANSI SÜRÜYOR

Ligdeki iki hafta kala şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray, Denizlispor maçından farklı galibiyetle ayrılıp, lider Beşiktaş ve ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyecek. Bu durumunda şampiyonluk düğümü son hafta çözülmüş olacak. Galatasaray, 81 puanlı lider Beşiktaş'ın 3, ikinci Fenerbahçe'nin de 1 puan gerisinde bulunuyor.

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Galatasaray Denizlispor maçı ne zaman, hangi kanalda? Denizlispor Galatasaray maçı canlı yayın nasıl izlenir? Detaylar belli oldu...

YENİLMEZLİK SERİSİ 7

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 7 karşılaşmada mağlup olmadı ve 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son olarak Hatayspor'a kaybeden sarı-kırmızılılar, son 4 maçını da kazandı. Aslan bu süreçte; Göztepe, Antalyaspor, Konyaspor, Gençlerbirliği ve Beşiktaş'ı mağlup ederken, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kaldı. Cimbom 12 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.