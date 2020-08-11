Mustafa Cengiz, Bankalar Birliği ile yapılan yapılandırmadan dolayı eleştirildiklerini vurgulayarak, "Devlet gelecek beni yapılandıracak sonra kayyum atayacak deniyor. Ben 5 sene zarar etmiş firmalara kayyum atanmadı. Biz kar ettik. Ben hiçbir kulübümüzün rakiplerimiz dahil hiçbirinin zor duruma düşmesini istemem. Fenerbahçe ile olan yarış daha çok gelir getirirdi. Birimiz birinci, birimiz ikinci olaydık. Ben bunu isterdim. Beşiktaş da yarışın içinde olsun. Trabzonspor zaten vardı. Rakip camialar bizim düşmanımız değil. Hepsi bizim annemiz, babamız, kardeşimiz, yakın arkadaşımız. Bunu unutmayın. Ben kuralları çiğnemişsem, şike yapmışsan bana ceza verin. Galatasaray yapsaydı, 2 yıldır faaliyet raporlarını veriyoruz. Ne çıkacağını biz biliyoruz. 3-5 milyon yanıldık. Hepsi biliyor. Eğer ben bilmiyorsam benim camiamın beni sorgulaması gerekir. Ondan sonra oraya 'Sınır tanımayız' yazacağım. Sen sınır tanımayan doktor musun? Sen sınır tanımazsan aşiret oluruz, muz cumhuriyeti oluruz. Rakiplerimizin haklı talepleri varsa bunun düzeltilmesini isterim. Yarışın içinde olmasını isterim. Geçen yıl bize yapılan haksızlıkları biliyorsunuz. Bizim de hatamız var. Ama her şey meydanda" şeklinde konuştu.

'Bir takım isterse alır' ifadesiyle ilgili olarak Cengiz, "Futbolcular önce Galatasaray'a gelir, Galatasaray ile anlaşamazsa 2-3 kat fiyata başka tarafa gider. Galatasaray, Türkiye'de futbolun kıblesidir. Önce Galatasaray'a gelirler. İnşallah bunu bütün dünyada yapacağız. Camianın özellikle maddi anlamda ihtiyacımız var" dedi.