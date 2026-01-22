Galatasaray – Atletico Madrid maçı sonrası yıldız isme övgü dolu sözler!
Avrupa'nın en prestijli turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray evinde Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak adını ilk 24'e yazdırmayı neredeyse garantiledi. Sarı kırmızılıların taraftarının önünde oynadığı güzel futbolu usta yorumcular değerlendirdi. İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray ile İspanya temsilcisi Atletico Madrid karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Konuk ekip, 4. dakikada Giuliano Simeone'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılılar, 20. dakikada Marcos Llorente'nin kendi kalesine attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.
Bu skorun ardından Şampiyonlar Ligi'nde puanını 10 yapan Galatasaray, maç fazalasıyla 16. sırada yer aldı. Üç maçlık galibiyet serisi sona eren Atletico Madrid ise 13 puanla 8. basamakta yer buldu.
Galatasaray - Atletico Madrid maçı sonrası usta yorumcular zorlu mücadeleyi değerlendirdi. İşte detaylar:
BÜLENT TİMURLENK: ATLETİCO MADRİD KADAR ATLETİK!
Diego Simeone'ye hangi Galatasaray daha tehlikeli, set hücum yapan mı geçiş oynayan mı diye sorsanız kuvvetle muhtemel ikincisi der. İspanya Süper Kupa yarı finalinin ikinci yarısında Real Madrid'e karşı yüzde 61 topa sahip olan Atletico Madrid, dün ilk yarıda derinde bekleyerek başladı.