CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Galatasaray – Atletico Madrid maçı sonrası yıldız isme övgü dolu sözler!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Avrupa'nın en prestijli turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray evinde Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak adını ilk 24'e yazdırmayı neredeyse garantiledi. Sarı kırmızılıların taraftarının önünde oynadığı güzel futbolu usta yorumcular değerlendirdi. İşte detaylar...

Galatasaray – Atletico Madrid maçı sonrası yıldız isme övgü dolu sözler!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray ile İspanya temsilcisi Atletico Madrid karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray – Atletico Madrid maçı sonrası yıldız isme övgü dolu sözler!

Konuk ekip, 4. dakikada Giuliano Simeone'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılılar, 20. dakikada Marcos Llorente'nin kendi kalesine attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

Galatasaray – Atletico Madrid maçı sonrası yıldız isme övgü dolu sözler!

Bu skorun ardından Şampiyonlar Ligi'nde puanını 10 yapan Galatasaray, maç fazalasıyla 16. sırada yer aldı. Üç maçlık galibiyet serisi sona eren Atletico Madrid ise 13 puanla 8. basamakta yer buldu.

Galatasaray – Atletico Madrid maçı sonrası yıldız isme övgü dolu sözler!

Galatasaray - Atletico Madrid maçı sonrası usta yorumcular zorlu mücadeleyi değerlendirdi. İşte detaylar:

Galatasaray – Atletico Madrid maçı sonrası yıldız isme övgü dolu sözler!

BÜLENT TİMURLENK: ATLETİCO MADRİD KADAR ATLETİK!

Diego Simeone'ye hangi Galatasaray daha tehlikeli, set hücum yapan mı geçiş oynayan mı diye sorsanız kuvvetle muhtemel ikincisi der. İspanya Süper Kupa yarı finalinin ikinci yarısında Real Madrid'e karşı yüzde 61 topa sahip olan Atletico Madrid, dün ilk yarıda derinde bekleyerek başladı.

Galatasaray – Atletico Madrid maçı sonrası yıldız isme övgü dolu sözler!

Osimhen'in varlığı yemeğin acı biberi gibi. Onun savaşçı ruhu 2026'da sahada, transfer piyasasında ve yönetim katında kaos yaşayan Galatasaray'ın ilacıydı. Ava giderken avlanmak... Kalede görülen golün devamında gördük ki Simeone, ev sahibinin baskısını hep sağ kanadından kırmaya çalışıyor.

Galatasaray – Atletico Madrid maçı sonrası yıldız isme övgü dolu sözler!

Okan Buruk'un takımında işleyen kanat sağdı. Sallai'nin müthiş mücadelesine, savunmaya verdiği yardımla da Sane destek verince beraberlik golü geldi. Diğer kanatta net bir fırsatı harcayan Barış, oyun boyunca vasatın altında kalırken özellikle ilk yarıda Eren, Simeone'nin oğlu ele avuca sığmaz Giuliano yüzünden ileri çıkmaktan imtina etti.

Galatasaray – Atletico Madrid maçı sonrası yıldız isme övgü dolu sözler!

Liverpool maçındaki ruh sahadaydı, oyunun gidişatında Galatasaray, 'kaybederse yazık olur' futbolu oynadı. Bol temaslı, yüksek tempolu maçın son düdüğüne kadar Atletico gibi pili her zaman dolu takım karşısında ayakta kalmak zor. Zorlandılar da büyük baskı da yediler ama Gabriel Sara'nın iki pozisyonundan biri gol olsa Galatasaray 3 puanı da cebine koyardı.

Galatasaray – Atletico Madrid maçı sonrası yıldız isme övgü dolu sözler!

Bazen bir beraberlik, galibiyet kadar değerlidir. 10 puana yükselmek, taraftarın özlediği futbolu oynamak… Başta Okan Buruk olmak üzere önlerine bakmak zorundalar hem bu kupada hem de ligde… Maçın adamı Roland Sallai.

Galatasaray – Atletico Madrid maçı sonrası yıldız isme övgü dolu sözler!

ÖMER ÜRÜNDÜL: ELİNDEN KAÇIRDI

Galatasaray, seyircisinin büyük tezahüratıyla maça çok iştahlı ve pres yaparak başladı. Ancak 4. dakikada dezavantaja düştü. Bu çok önemli bir handikaptı. Çünkü oyunu zorladıkça fiziksel problem de çıkacaktı. Mutlaka kısa sürede skoru dengeye getirme mecburiyeti vardı.

Galatasaray – Atletico Madrid maçı sonrası yıldız isme övgü dolu sözler!

Rakibin kendi kalesine attığı golle 20. dakikada beraberlik golü geldi. Bundan sonra maç korakor bir mücadeleye döndü. Galatasaray, takım halinde iyi mücadele ediyordu. Barış biraz dikkatli olsa öne de geçebilirlerdi.

Galatasaray – Atletico Madrid maçı sonrası yıldız isme övgü dolu sözler!

İkinci devrede kısa bir bölüm sonra G.Saray, oyuna ağırlığını koymaya başladı. Simeone çok deneyimli bir teknik adam. Son maçını kazanacağını düşünerek 1 puanın altın değerinde olduğunu biliyordu.

Galatasaray – Atletico Madrid maçı sonrası yıldız isme övgü dolu sözler!

Takım savunmasına ağırlık verdi, değişiklikleri de bu yöndeydi. Oyunu kendi sahasında kabul ettiler. G.Saray bunu fırsat bilerek bayağı yüklendi ama savunması her zaman güçlü olan rakip karşısında pozisyon çıkmıyordu. İşler son 10 dakikaya kadar yolunda gitti.

Galatasaray – Atletico Madrid maçı sonrası yıldız isme övgü dolu sözler!

Ondan sonra Atletico Madrid baskısı geldi. Bunu da Uğurcan'ın 2 kurtarışıyla hasarsız atlatarak maçı beraberlikle bitirmeyi başardılar. Hatta 90. dakikada Sara ile galibiyet golü gelebilirdi. Daha da önemlisi son saniyelerde Sara, maçın en net pozisyonunu kaçırdı.

Galatasaray – Atletico Madrid maçı sonrası yıldız isme övgü dolu sözler!

MUSTAFA ÇULCU: ŞİİR GİBİ YÖNETTİ

Galatasaray ideal 11 ile sahaya çıkmanın verdiği özgüvenle başladığı oyunda savunma hataları yapınca erken gol yedi. Abdülkerim ve Eren aynı hava topuna kafa vuramadılar, arkada boşta kalan Simeone kafayı vurdu, golü attı.

Galatasaray – Atletico Madrid maçı sonrası yıldız isme övgü dolu sözler!

Kabul edilemez hataydı. Galatasaray'ın yenilen bu hatalı gole rağmen oyundan düşmeyip çabuk toparlanması beraberliği getirdi.

Galatasaray – Atletico Madrid maçı sonrası yıldız isme övgü dolu sözler!

Sörloth çıkınca Galatasaray savunma merkezi biraz da olsa rahatladı ve top yapmaya başladı. Klasik beklentilerin aksine 60'tan sonra oyundan düşmek yerine öne çıkan daha etkili bir Galatasaray seyrettik. Kazanılan bir puan sıralama için çok değerli.

Galatasaray – Atletico Madrid maçı sonrası yıldız isme övgü dolu sözler!

İstvan Kovacs, UEFA Elit kategori 41 yaşında Romanya'da spor eğitmeni, Avrupa liglerinde 3 finali de yönetmiş çok deneyimli, sakin ve atletik bir hakem.

Galatasaray – Atletico Madrid maçı sonrası yıldız isme övgü dolu sözler!

Sezon başı Fenerbahçe-Feyenoord (5-2) maçını yönetmişti. Bu kez ülkemize gelirken yanına 38 yaşında UEFA 2. kategori FIFA hakemi olan öz kardeşi Szabolcs Roland Kovacs'ı 4. hakem almış. Sözlü ikazla girdiği maçın hemen başında otoritesini gösterdi.

Galatasaray – Atletico Madrid maçı sonrası yıldız isme övgü dolu sözler!

53'te Galatasaray'ın penaltı beklediği Sane-Hancko pozisyonunda devam kararı doğru. Kovacs oyunun kontrolünü hep elinde tuttu. Sanki maçı yapay zeka yönetiyor gibi faul ve kartlarda hiç hata yapmadı.

Galatasaray – Atletico Madrid maçı sonrası yıldız isme övgü dolu sözler!

Oyuna ve oyunculara yaklaşımı ders niteliğindeydi. Şiir gibi muhteşem bir hakem yönetimi seyrettik.

Galatasaray – Atletico Madrid maçı sonrası yıldız isme övgü dolu sözler!

LEVENT TÜZEMEN: GERÇEK BİR KRAL

Rams Park'ta nefeslerin tutulduğu bir maç izledik. Atletico Madrid, ne zaman topla buluşsa Galatasaray taraftarları Liverpool maçındaki gibi caydırıcı ıslığını sahneye koydu.

Galatasaray – Atletico Madrid maçı sonrası yıldız isme övgü dolu sözler!

Galatasaraylı oyuncular, Süper Kupa ve ligde kötü giden maçlardan sonra Atletico Madrid'e karşı sahaya mükemmel bir mücadele yansıttı. Yenilen erken gole rağmen Galatasaray çökmedi, baskı ile Atletico'nun üzerine gitti.

Galatasaray – Atletico Madrid maçı sonrası yıldız isme övgü dolu sözler!

Beraberlik golünü yakaladıktan sonra savunmada, orta alanda mümkün olduğu kadar dikkatli ve disiplinli oynamaya özen gösterdi.

Galatasaray – Atletico Madrid maçı sonrası yıldız isme övgü dolu sözler!

Osimhen'in ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gördük. Nijeryalı dünya yıldızı, gerçekten bir kral gibi oynadı. Yaptığı koşularla, rakiplerini kovalamasıyla arkadaşlarını sürekli ateşledi.