27 Şubat 2024, Salı
Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası hakeme flaş sözler: Herkes kafasına göre takılıyor
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 27. haftasında evinde Antalyaspor'u ağırlayan Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun 2 golü ile 3 puanı cebine koydu. Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini koruyan sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş derbisi öncesi moral toplarken; Avrupa'dan elenmenin izlerini de sildi. Karşılaşmanın ardından spor yazarları maçla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...
Giriş Tarihi: 27.02.2024 09:55 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 09:55
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