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Haberler Galeri Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası hakeme flaş sözler: Herkes kafasına göre takılıyor

Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası hakeme flaş sözler: Herkes kafasına göre takılıyor

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 27. haftasında evinde Antalyaspor'u ağırlayan Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun 2 golü ile 3 puanı cebine koydu. Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini koruyan sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş derbisi öncesi moral toplarken; Avrupa'dan elenmenin izlerini de sildi. Karşılaşmanın ardından spor yazarları maçla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi: 27.02.2024 09:55 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 09:55
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Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası hakeme flaş sözler: Herkes kafasına göre takılıyor

ERMAN TOROĞLU – FUTBOL DEĞİL ORTA OYUNU
Sahada sadece mücadele vardı, kalite yoktu. Hakem deseniz onlar zaten yok. Maçları VAR ile idare ediyorlar. Yani tam bir orta oyunu oynanıyor. Türkiye'de öyle bir futbol iklimi var ki, bir sıcak oluyor, ertesi akşam dolu yağıyor, bir gün sonra denize giriyorsunuz, ertesi gün don geliyor, bütün bitkiler mahvoluyor. Hiçbir şekilde istikrar yok. İki takım almış başını gidiyor, Futbol Federasyonu da durumu idare ediyor. Yani tam bir orta oyunu oynanıyor.

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Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası hakeme flaş sözler: Herkes kafasına göre takılıyor

Öyle şeyler yaşıyoruz ki şaşırmamak elde değil… Hani onları yazmaya kalksak bu maçı yazamayız. Galatasaray saman alevi gibi, zaman zaman iyi şeyler yapıyor ama çok kopuklar.Antalyaspor daha bir takım olarak oynadı. Belli planları var ama güçleri bir yere kadar. Galatasaray'ın yedeklerinden tamamı Antalyaspor'da oynarlar. Oynarlar da Galatasaray ile Fenerbahçe ne oynuyor? Tamamen orta oyunu... Al birini vur ötekine, hiçbir ağırlıkları yok.

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Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası hakeme flaş sözler: Herkes kafasına göre takılıyor

Dün gece sadece mücadele vardı, kalite yoktu. Hakem deseniz onlar zaten yok. Maçları VAR ile idare ediyorlar. Herkes kafasına göre takılıyor… Futbol Federasyonu, hakemler, takımlar, teknik direktörler, basın, al birini vur ötekine. İnsan güzel şeyler yazmak istiyor. Çünkü tenkit etmekten hakikaten bıktık. Yahu kardeşim öyle şeyler yazalım ki 'tekniktaktik olarak, mücadele olarak, seyretmekten mest olduk, o güzel maçı izlemeye doyamadık, hakem şahaneydi' falan filan... Biz böyle şeyler yazabilir miyiz? Bizim için ve bizim nesil için biraz zor. Hakem öyle düdükler çalıyor, çalmıyor ki kendini çok uyanık zannediyor ama sahada futbolcular bunu yemiyorlar. Ama bir şeyi görüyorlar çünkü itiraz ettiler mi sarı veya kımızı kartı yiyecekler. Bir orta oyunu oynanıyor biz de bunları yorumluyoruz. Yazıyı da böyle bitirelim.

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Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası hakeme flaş sözler: Herkes kafasına göre takılıyor

LEVENT TÜZEMEN – LİDERLİĞİ VE MORALİ GERİ ALDI
Galatasaray nokta atışı bir sol bek transfer etti. Köhn, sahanın en iyisiydi. Rakiple boğuştu, top çaldı, atağa kalktı, hücuma destek verdi ve Kerem'in kaçırdığı penaltının da yaratıcısıydı. Köhn dışında tüm Galatasaraylı oyuncular, Sparta Prag maçı oyununun benzerini sahaya yansıttılar. Bireysel ego ön plandaydı. Kerem Demirbay çok top kaptırdı yenilen golün de başlangıcında o vardı. Davinson Sanchez vasat oynarken sol stoperde görev yapan Nelsson müthiş mücadele ortaya koydu. Sahanın bir başka iyisi Lucas Torreira'ydı. Topla rakip arasına vücudu akıllı soktu, kritik pozisyonlarda doğru yerlerde görev aldı, çok çalıştı, kendisine atılan dirseğin karşılığı kırmızı kart olmalıydı. Ancak yine yüreğini ortaya koyarak mücadele etti.

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Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası hakeme flaş sözler: Herkes kafasına göre takılıyor

Vinicius çok ağır bir santrfor. Tete'nin, gol vuruşu kısıtlı çalım becerisi ise yetersizdi. Okan Hoca'nın Barış'ı sağ açığa çekip Kaan Ayhan'ı sağ beke alması G.Saray'ın dağınıklığını toparladı. Ancak iyi oyunu maalesef G.Saraylı oyuncular final paslarında hata yaparak zora soktu. Antalya'da Saric'i çok beğendim. G.Saray'ın orta sahasında çok iş yapar. Çünkü yaratıcı bir oyuncu.