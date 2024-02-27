Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası hakeme flaş sözler: Herkes kafasına göre takılıyor

Dün gece sadece mücadele vardı, kalite yoktu. Hakem deseniz onlar zaten yok. Maçları VAR ile idare ediyorlar. Herkes kafasına göre takılıyor… Futbol Federasyonu, hakemler, takımlar, teknik direktörler, basın, al birini vur ötekine. İnsan güzel şeyler yazmak istiyor. Çünkü tenkit etmekten hakikaten bıktık. Yahu kardeşim öyle şeyler yazalım ki 'tekniktaktik olarak, mücadele olarak, seyretmekten mest olduk, o güzel maçı izlemeye doyamadık, hakem şahaneydi' falan filan... Biz böyle şeyler yazabilir miyiz? Bizim için ve bizim nesil için biraz zor. Hakem öyle düdükler çalıyor, çalmıyor ki kendini çok uyanık zannediyor ama sahada futbolcular bunu yemiyorlar. Ama bir şeyi görüyorlar çünkü itiraz ettiler mi sarı veya kımızı kartı yiyecekler. Bir orta oyunu oynanıyor biz de bunları yorumluyoruz. Yazıyı da böyle bitirelim.