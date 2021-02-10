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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Galatasaray Alanyaspor maçı A Spor canlı izle | 2021 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Alanyaspor maçı A Spor canlı izle | 2021 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Alanyaspor maçı A Spor canlı izle | 2021 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig'de Fenerbahçe'yi Kadıköy'de devirerek liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da gözler kupa maçına döndü. Terim kritik karşılaşma öncesi, ilk 11'ine son şeklini verdi. Ligin flaş ekiplerinden Alanyaspor, Çağdaş Atan yönetiminde 4 büyüklere kök söktürdü. Genç çalıştırıcı takımını Galatasaray karşısında, bir üst tura götürmek için tüm hazırlıklarını tamamladı. İşte Galatasaray Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçına dair tüm detaylar... Giriş Tarihi: 10.02.2021 09:31
Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenerek zirveye yerleşen Galatasaray'da gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Sarı-kırmızılı ekip, çeyrek final mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. A Spor'un ekranlara taşıyacağı karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadelede 90 dakika sonunda üstün olarak taraf adını yarı finale yazdıracak. Normal süre eşitlikle sona ermesi durumunda ise 15 dakikalık iki devre oynanacak, yine eşitlik bozulmazsa turu atlayacak takımı seri penaltı atışları belirleyecek. Galatasaray, yarı finale yükselerek ligdeki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
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GALERİ DEVAM EDİYOR GEÇEN SEZON G.SARAY'I ELEDİ Galatasaray ve Alanyaspor geçen sezon da çeyrek finalde eşleşmiş ve Akdeniz temsilcisi turu geçmeyi başarmıştı. Finale kadar yükselme başarısı gösteren ve Trabzonspor'a yenilerek kupayı kaybeden Alanyaspor da bu sezon kupayı evine getirmek istiyor. ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİLER? GALATASARAY: 5. Tur'da Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 ile geçti. Son 16 Turu'nda Yeni Malatyaspor'u penaltılarla geçerek çeyrek finale yükseldi. ALANYASPOR: 5. Tur'da Adanaspor'u 5-1, Son 16 Turu'nda da BB Erzurumspor'u 4-1 ile geçip çeyrek finale çıktı. SON 5 MAÇTA 15 PUAN ALDI Galatasaray, Süper Lig'de son oynadığı 5 müsabakadan da galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar son yenilgisini Beşiktaş deplasmanında alırken, daha sonra Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup etti. Galatasaray'da Alanyaspor mücadelesi öncesinde Sofaine Feghouli ile Marcelo Saracchi'nin sakatlıkları bulunuyor. YENİLER SAHADA Teknik direktör Fatih Terim, Alanyaspor karşısında as ve yedek oyunculardan kurulu bir kadroyu sahaya sürecek. Yeni transfer edilen Yedlin, Gedson ve Mohamed'in ilk 11'de oynaması bekleniyor. Kovid olan Halil yok. Onyekuru'nun ise dinlendirileceği öğrenildi. Ayrıca sakatlığı bulunan Feghouli ile Saracchi de oynamayacak. BU SEZON 2. MAÇ G.Saray ile Alanyaspor, bu sezon ikinci kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in ilk yarısında yine Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmayı konuk Alanyaspor 2-1 kazanmıştı. İki takım çeyrek final müsabakasını oynadıktan 10 gün sonra bu kez Alanya'da Süper Lig maçı için karşı karşıya gelecek. İŞTE MUHTEMEL İLK 11'LER...