GEÇEN SEZON G.SARAY'I ELEDİ

Galatasaray ve Alanyaspor geçen sezon da çeyrek finalde eşleşmiş ve Akdeniz temsilcisi turu geçmeyi başarmıştı. Finale kadar yükselme başarısı gösteren ve Trabzonspor'a yenilerek kupayı kaybeden Alanyaspor da bu sezon kupayı evine getirmek istiyor.



ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİLER?



GALATASARAY: 5. Tur'da Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 ile geçti. Son 16 Turu'nda Yeni Malatyaspor'u penaltılarla geçerek çeyrek finale yükseldi.

ALANYASPOR: 5. Tur'da Adanaspor'u 5-1, Son 16 Turu'nda da BB Erzurumspor'u 4-1 ile geçip çeyrek finale çıktı.



