28 Eylül 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Galatarasay-Fenerbahçe derbisinin heyecanı sanat dünyasını sardı! İşte ünlü isimlerin maç sonucu tahmini

Tüm Türkiye bu akşam Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği büyük derbiyi beklerken, maçın heyecanı sanat dünyasını da sardı. Ünlü sanatçılar, dev derbiyle ilgili maç sonucu tahmini yaptı. İşte Sibel Can'dan Ümit Karan'a, Hülya Koçyiğit'ten Sinan Akçıl'a birçok ünlü isimden maç sonucu tahminleri…

Giriş Tarihi: 28.09.2019 11:56 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 12:36
  • 1
  • 14
Galatarasay-Fenerbahçe derbisinin heyecanı sanat dünyasını sardı! İşte ünlü isimlerin maç sonucu tahmini

Ünlü sanatçılar, dev maçla ilgili skor tahmini yaptı. Demet Şener, Sinan Akçıl, Sibel Can, Özlem Yıldız ve Linet FB'yi favori gösterdi. Alper Kul, Betül Demir, Ümit Karan, Ferman Toprak ve Kerem Tunçeri; 'GS alır' dedi. Hülya Koçyiğit, Ferhat Göçer ve Burak Hakkı ise beraberlik tahmini yaptı. İşte ünlü isimlerin Galatasaray- Fenerbahçe derbisi skor tahminleri...

  • 2
  • 14
Galatarasay-Fenerbahçe derbisinin heyecanı sanat dünyasını sardı! İşte ünlü isimlerin maç sonucu tahmini

HÜLYA KOÇYİĞİT BERABERE BİTER

  • 3
  • 14
Galatarasay-Fenerbahçe derbisinin heyecanı sanat dünyasını sardı! İşte ünlü isimlerin maç sonucu tahmini

SİNAN AKCIL 2-1 FB KAZANIR

  • 4
  • 14
Galatarasay-Fenerbahçe derbisinin heyecanı sanat dünyasını sardı! İşte ünlü isimlerin maç sonucu tahmini

SİBEL CAN 1-0 FB ALIR

  • 5
  • 14
Galatarasay-Fenerbahçe derbisinin heyecanı sanat dünyasını sardı! İşte ünlü isimlerin maç sonucu tahmini

BETÜL DEMİR 2-1 GS ALIR