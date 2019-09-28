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Galatarasay-Fenerbahçe derbisinin heyecanı sanat dünyasını sardı! İşte ünlü isimlerin maç sonucu tahmini
Tüm Türkiye bu akşam Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği büyük derbiyi beklerken, maçın heyecanı sanat dünyasını da sardı. Ünlü sanatçılar, dev derbiyle ilgili maç sonucu tahmini yaptı. İşte Sibel Can'dan Ümit Karan'a, Hülya Koçyiğit'ten Sinan Akçıl'a birçok ünlü isimden maç sonucu tahminleri…
Giriş Tarihi: 28.09.2019 11:56 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 12:36
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