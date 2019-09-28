Galatarasay-Fenerbahçe derbisinin heyecanı sanat dünyasını sardı! İşte ünlü isimlerin maç sonucu tahmini

Ünlü sanatçılar, dev maçla ilgili skor tahmini yaptı. Demet Şener, Sinan Akçıl, Sibel Can, Özlem Yıldız ve Linet FB'yi favori gösterdi. Alper Kul, Betül Demir, Ümit Karan, Ferman Toprak ve Kerem Tunçeri; 'GS alır' dedi. Hülya Koçyiğit, Ferhat Göçer ve Burak Hakkı ise beraberlik tahmini yaptı. İşte ünlü isimlerin Galatasaray- Fenerbahçe derbisi skor tahminleri...

