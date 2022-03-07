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Futbolda Süper Lig TV dönemi! Kulüpler ortak noktada buluştu! İşte yeni yayın döneminin ayrıntıları

Milyonlarca futbolseverin merakla takip ettiği yayın ihalesinde gelen teklifler, kulüpleri yeni çareler aramaya itti. Düşük rakamlı teklifler sonrası harekete geçen spor kulüpleri, Süper Lig TV hamlesi için harekete geçti. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör bugünkü köşesinde önemli projenin detaylarını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 07.03.2022 09:46 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022 09:47
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Futbolda Süper Lig TV dönemi! Kulüpler ortak noktada buluştu! İşte yeni yayın döneminin ayrıntıları

Milyonlarca futbolseverin takip ettiği naklen yayın ihalesinde teklifler beklentilerin altında kalması sonrası kulüpler harekete geçti. İhalenin nasıl sonuçlanacağı merak konusu olurken kulüpler ortak tv projesini gündeme aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Futbolda Süper Lig TV dönemi! Kulüpler ortak noktada buluştu! İşte yeni yayın döneminin ayrıntıları

İşte Güngör'ün bugünkü yazısı;
Milyonlarca futbolseverin takip ettiği naklen yayın ihalesinde teklifler beklentilerin altında kaldı. İhalenin iptal edilip edilmeyeceği merak konusu... Kulüpler şimdi ortak TV projesini gündeme aldı. Galatasaray Spor Kulubü Başkanı Burak Elmas, "Kulüplerde kendi geleceğini kendi belirleme, marka değerini birlikte yükseltmek adına bir irade var. Türk futbolunun geleceğini, sadece seçenek olmadığı için tek bir yayıncının isteğine bırakmama konusunda arzulular.

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Futbolda Süper Lig TV dönemi! Kulüpler ortak noktada buluştu! İşte yeni yayın döneminin ayrıntıları

1-2 hafta içinde netleşir. Kulüplerin birlikte bir televizyon kanalı kurması alınacak en uç karardı. Buna da kulüpler hazır" dedi. Galatasaray Spor Kulübü yönetiminden Bikem Kanık, Özgür Kalelioğlu, Ahmet Ozan Şener, Ural Aküzüm ile birlikte ekonomi basınının sorularını yanıtlayan Elmas, yurtdışındaki liglerden örnekler vererek, şöyle konuştu: "Yurtdışında liglerin bir şirket sistemi var ve ihaleyi onlar yapıyor. Marka iletişimini onlar yapıyorlar. Aslında bunlar Türk futbolunda yapılması gereken Süper Lig A.Ş.'ye geçiş modeli. Bence artık Türk futbolunda dibi gördük. Geleceği kurmak için doğru sistemlerle çalışmak lazım."

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Futbolda Süper Lig TV dönemi! Kulüpler ortak noktada buluştu! İşte yeni yayın döneminin ayrıntıları

SIKIYÖNETİM İLAN EDİLMELİ
Kazandığı kadar harcayabilen bir kulübün olmadığını söyleyen Elmas, "Finansal fair play maalesef Türkiye'de uygulanamadı. 'Biz borçlanalım, bizden sonra gelen yönetim ödesin' mantığı, borçların ödenemez hale gelmesine sebep oldu. Ciddi anlamda mali sıkıntıda olan, batmış bir futbol sektöründen bahsediyoruz. Türk futbolunun geleceği için bunu düzeltmek mecburiyetindeyiz" şeklinde konuştu.

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Futbolda Süper Lig TV dönemi! Kulüpler ortak noktada buluştu! İşte yeni yayın döneminin ayrıntıları

DÜNYAYA ÖRNEK BİR MODEL
Galatasaray'da dünya futboluna örnek bir modeli hayata geçirmek istediklerini, Türkiye'nin ilk borçsuz, üst üste kâr eden, zarar etmeyen kulübü olmayı hedeflediklerini söyleyen Elmas, şöyle konuştu: