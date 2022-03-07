07 Mart 2022, Pazartesi
Futbolda Süper Lig TV dönemi! Kulüpler ortak noktada buluştu! İşte yeni yayın döneminin ayrıntıları
Milyonlarca futbolseverin merakla takip ettiği yayın ihalesinde gelen teklifler, kulüpleri yeni çareler aramaya itti. Düşük rakamlı teklifler sonrası harekete geçen spor kulüpleri, Süper Lig TV hamlesi için harekete geçti. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör bugünkü köşesinde önemli projenin detaylarını kaleme aldı.
Giriş Tarihi: 07.03.2022 09:46 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022 09:47
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