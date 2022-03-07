Futbolda Süper Lig TV dönemi! Kulüpler ortak noktada buluştu! İşte yeni yayın döneminin ayrıntıları

1-2 hafta içinde netleşir. Kulüplerin birlikte bir televizyon kanalı kurması alınacak en uç karardı. Buna da kulüpler hazır" dedi. Galatasaray Spor Kulübü yönetiminden Bikem Kanık, Özgür Kalelioğlu, Ahmet Ozan Şener, Ural Aküzüm ile birlikte ekonomi basınının sorularını yanıtlayan Elmas, yurtdışındaki liglerden örnekler vererek, şöyle konuştu: "Yurtdışında liglerin bir şirket sistemi var ve ihaleyi onlar yapıyor. Marka iletişimini onlar yapıyorlar. Aslında bunlar Türk futbolunda yapılması gereken Süper Lig A.Ş.'ye geçiş modeli. Bence artık Türk futbolunda dibi gördük. Geleceği kurmak için doğru sistemlerle çalışmak lazım."