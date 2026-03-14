Futbol sahalarında yeni dönem başlıyor: 2026 Dünya Kupası öncesi kurallar açıklandı
2026 Dünya Kupası öncesinde oyunun kaderini değiştirecek devrim niteliğindeki kurallar FIFA tarafından onaylandı. 11 Haziran – 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek dev organizasyon öncesinde alınan kararlar; oyunu hızlandırmayı, vakit geçirmeyi engellemeyi ve adaleti sağlamayı hedefliyor. Oyuncu değişikliklerinden taç atışlarına, sakatlık tedavilerinden VAR yetkilerine kadar birçok noktada uygulanacak yeni düzenlemelerle futbol sahalarında yeni bir dönem başlayacak.
FIFA, 2026 Dünya Kupası öncesinde futbolu kökten etkileyecek kuralları onayladı.
11 Haziran – 19 Temmuz'da düzenlenecek turnuvada oyunu hızlandırmayı, vakit kaybını önlemeyi ve adaleti sağlamayı amaçlayan düzenlemeler sahaya yansıyacak.
Oyuncu değişiklikleri, taç atışları, sakatlık tedavileri ve VAR yetkilerini kapsayan yeni kurallarla futbol sahalarında yeni bir dönem başlayacak.
OYUNDAN ÇIKANA "10 SANİYE" SINIRI
Futbolun en çok tartışılan konularından biri olan oyuncu değişikliklerindeki zaman kaybına FIFA dur dedi. Yeni kurala göre oyuncuların sahayı terk etme hızı takımların aleyhine işleyebilecek.
FIFA yönetimi, "Oyundan çıkan oyuncular sahayı 10 saniye içinde terk etmek zorunda olacak. Daha uzun süren çıkışlarda, yerlerine gelen oyuncu sahaya girmek için bir dakika beklemek zorunda kalacak." ifadelerini kullanarak, oyuncuların bilerek oyunu yavaşlatmasını engellemeyi amaçladıklarını belirtti.