CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Futbol sahalarında yeni dönem başlıyor: 2026 Dünya Kupası öncesi kurallar açıklandı

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

2026 Dünya Kupası öncesinde oyunun kaderini değiştirecek devrim niteliğindeki kurallar FIFA tarafından onaylandı. 11 Haziran – 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek dev organizasyon öncesinde alınan kararlar; oyunu hızlandırmayı, vakit geçirmeyi engellemeyi ve adaleti sağlamayı hedefliyor. Oyuncu değişikliklerinden taç atışlarına, sakatlık tedavilerinden VAR yetkilerine kadar birçok noktada uygulanacak yeni düzenlemelerle futbol sahalarında yeni bir dönem başlayacak.

Futbol sahalarında yeni dönem başlıyor: 2026 Dünya Kupası öncesi kurallar açıklandı 1

FIFA, 2026 Dünya Kupası öncesinde futbolu kökten etkileyecek kuralları onayladı.

Futbol sahalarında yeni dönem başlıyor: 2026 Dünya Kupası öncesi kurallar açıklandı 2

11 Haziran – 19 Temmuz'da düzenlenecek turnuvada oyunu hızlandırmayı, vakit kaybını önlemeyi ve adaleti sağlamayı amaçlayan düzenlemeler sahaya yansıyacak.

Futbol sahalarında yeni dönem başlıyor: 2026 Dünya Kupası öncesi kurallar açıklandı 3

Oyuncu değişiklikleri, taç atışları, sakatlık tedavileri ve VAR yetkilerini kapsayan yeni kurallarla futbol sahalarında yeni bir dönem başlayacak.

Futbol sahalarında yeni dönem başlıyor: 2026 Dünya Kupası öncesi kurallar açıklandı 4

OYUNDAN ÇIKANA "10 SANİYE" SINIRI

Futbolun en çok tartışılan konularından biri olan oyuncu değişikliklerindeki zaman kaybına FIFA dur dedi. Yeni kurala göre oyuncuların sahayı terk etme hızı takımların aleyhine işleyebilecek.

Futbol sahalarında yeni dönem başlıyor: 2026 Dünya Kupası öncesi kurallar açıklandı 5

FIFA yönetimi, "Oyundan çıkan oyuncular sahayı 10 saniye içinde terk etmek zorunda olacak. Daha uzun süren çıkışlarda, yerlerine gelen oyuncu sahaya girmek için bir dakika beklemek zorunda kalacak." ifadelerini kullanarak, oyuncuların bilerek oyunu yavaşlatmasını engellemeyi amaçladıklarını belirtti.

Futbol sahalarında yeni dönem başlıyor: 2026 Dünya Kupası öncesi kurallar açıklandı 6

TAÇ VE KALE ATIŞLARINDA "BEŞ SANİYE" KRİZİ

Oyunun akışını hızlandırmak için sadece oyuncu değişikliklerinde değil, oyunun yeniden başladığı anlarda da radikal bir değişikliğe gidildi.

Futbol sahalarında yeni dönem başlıyor: 2026 Dünya Kupası öncesi kurallar açıklandı 7

Takımların topu oyuna sokarken kullandıkları süreyi kısıtlayan FIFA, "Takımlar artık taç atışı veya kaleden oyun başlatmak için beş saniye süreye sahip olacak; sürenin aşılması durumunda top karşı takıma verilecek." sözleriyle oyunun ritminin korunacağını duyurdu. Bu hamleyle maçlardaki "ölü zamanın" minimuma indirilmesi hedefleniyor.

Futbol sahalarında yeni dönem başlıyor: 2026 Dünya Kupası öncesi kurallar açıklandı 8

YERDE YATMA DEVRİ KAPANIYOR

Özellikle maçların son anlarında yaşanan 'suni' sakatlıkların önüne geçmek isteyen yetkililer, tedavi sürecine dair yeni bir yaptırımı devreye soktu.

Futbol sahalarında yeni dönem başlıyor: 2026 Dünya Kupası öncesi kurallar açıklandı 9

Saha içi sakatlık tedavisi kurallarına dair yapılan düzenlemede FIFA, "Maç sırasında tedavi gören oyuncular sahayı terk edecek ve oyunun yeniden başlamasından bir dakika sonra sahaya dönebilecek." ifadelerini kullandı. Bu değişikliğin, oyuncuların uzun süre yerde kalarak oyunun ritmini bozmasının önüne geçmesi bekleniyor.

Futbol sahalarında yeni dönem başlıyor: 2026 Dünya Kupası öncesi kurallar açıklandı 10

VAR'IN YETKİLERİNE "KÖŞE VURUŞU" VE "İKİNCİ SARI KART" AYARI

Futbolun adalet mekanizması Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin yetki alanı da genişliyor. Artık oyunun sonucunu doğrudan etkileyebilecek kritik kararlarda VAR daha aktif rol alacak.

Futbol sahalarında yeni dönem başlıyor: 2026 Dünya Kupası öncesi kurallar açıklandı 11

Yeni düzenleme hakkında FIFA, "Artık ikinci sarı kart kararları ve köşe vuruşları, açık bir hata olması durumunda VAR tarafından incelenebilecek." sözleriyle aktardı. Bu sayede hakemlerin maçın gidişatını değiştirebilecek hayati hataları düzeltme imkanı bulacağı vurgulandı.

Mobil uygulamalarımızı indirin