Futbol sahalarında yeni dönem başlıyor: 2026 Dünya Kupası öncesi kurallar açıklandı

TAÇ VE KALE ATIŞLARINDA "BEŞ SANİYE" KRİZİ Oyunun akışını hızlandırmak için sadece oyuncu değişikliklerinde değil, oyunun yeniden başladığı anlarda da radikal bir değişikliğe gidildi.

Takımların topu oyuna sokarken kullandıkları süreyi kısıtlayan FIFA, "Takımlar artık taç atışı veya kaleden oyun başlatmak için beş saniye süreye sahip olacak; sürenin aşılması durumunda top karşı takıma verilecek." sözleriyle oyunun ritminin korunacağını duyurdu. Bu hamleyle maçlardaki "ölü zamanın" minimuma indirilmesi hedefleniyor.

YERDE YATMA DEVRİ KAPANIYOR Özellikle maçların son anlarında yaşanan 'suni' sakatlıkların önüne geçmek isteyen yetkililer, tedavi sürecine dair yeni bir yaptırımı devreye soktu.

Saha içi sakatlık tedavisi kurallarına dair yapılan düzenlemede FIFA, "Maç sırasında tedavi gören oyuncular sahayı terk edecek ve oyunun yeniden başlamasından bir dakika sonra sahaya dönebilecek." ifadelerini kullandı. Bu değişikliğin, oyuncuların uzun süre yerde kalarak oyunun ritmini bozmasının önüne geçmesi bekleniyor.

VAR'IN YETKİLERİNE "KÖŞE VURUŞU" VE "İKİNCİ SARI KART" AYARI Futbolun adalet mekanizması Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin yetki alanı da genişliyor. Artık oyunun sonucunu doğrudan etkileyebilecek kritik kararlarda VAR daha aktif rol alacak.

Yeni düzenleme hakkında FIFA, "Artık ikinci sarı kart kararları ve köşe vuruşları, açık bir hata olması durumunda VAR tarafından incelenebilecek." sözleriyle aktardı. Bu sayede hakemlerin maçın gidişatını değiştirebilecek hayati hataları düzeltme imkanı bulacağı vurgulandı.