07 Ağustos 2025, Perşembe
Feyenoord - Fenerbahçe maçı sonrası usta isimden Fred'e sert eleştiri: Çok önemli oyuncu kimliğinde değil!
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda deplasmanda Feyenoord'un konuğu olan Fenerbahçe, son dakikalarda Amrabat'ın bulduğu golle eşitliği sağlasa da uzatmalarda yediği gole engel olamayarak sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Turu İstanbul'a bırakan sarı-lacivertlilerde ikinci yarıdaki futbol umut verirken; spor yazarları da maçla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Giriş Tarihi: 07.08.2025 10:03 Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 10:03