Feyenoord - Fenerbahçe maçı sonrası usta isimden Fred’e sert eleştiri: Çok önemli oyuncu kimliğinde değil!

ÖMER ÜRÜNDÜL - FRED KİMLİĞİNDEN ÇOK UZAKTA

Bizim hiçbir takımımız, vasat Avrupa takımları karşısında favori değildir. Bunun da bana göre en önemli nedeni; her Avrupa takımının, yapılarına göre oturmuş bir sistemleri olması. Bir de tabii bize göre fiziki üstünlükleri... Dün ilk yarıda Fenerbahçe çok mahkum oynadı.