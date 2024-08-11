11 Ağustos 2024, Pazar
Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı belli oldu! İngiliz devine imza an meselesi...
Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla adından söz ettiren Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'te de sergilediği performans ile de Avrupa devlerinin radarına girmişti. Sarı-lacivertli ekip Kadıoğlu'nun olası satışından 30 milyon Euro'nun üzerine gelir elde etmeyi planlıyordu. Dünya devi, Kadıoğlu için bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını çalarak teklif yükseltti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 11.08.2024 19:51 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 19:59