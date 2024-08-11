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Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı belli oldu! İngiliz devine imza an meselesi...

Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla adından söz ettiren Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'te de sergilediği performans ile de Avrupa devlerinin radarına girmişti. Sarı-lacivertli ekip Kadıoğlu'nun olası satışından 30 milyon Euro'nun üzerine gelir elde etmeyi planlıyordu. Dünya devi, Kadıoğlu için bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını çalarak teklif yükseltti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.08.2024 19:51 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 19:59
Ferdi Kadıoğlu’nun yeni takımı belli oldu! İngiliz devine imza an meselesi...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bulunan ve zirveye oynayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Ferdi Kadıoğlu’nun yeni takımı belli oldu! İngiliz devine imza an meselesi...

EURO 2024'TE DE ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Sarı-lacivertlilere geldiği günden bu yana yükselen bir grafik çizen Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'te de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girmişti.

Ferdi Kadıoğlu’nun yeni takımı belli oldu! İngiliz devine imza an meselesi...

Özellikle son 2 sezondur gösterdiği performasla adından söz ettiren milli oyuncunun talipleri sıraya girdi.

Ferdi Kadıoğlu’nun yeni takımı belli oldu! İngiliz devine imza an meselesi...

FERDİ KARARINI VERDİ

Avrupa'nın önemli takımlarının transfer listesinde yer alan Ferdi Kadıoğlu, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.

Ferdi Kadıoğlu’nun yeni takımı belli oldu! İngiliz devine imza an meselesi...

VEDA MI ETTİ?

Bu arada Ferdi Kadıoğlu'nun Adana Demirspor maçı sonrası tribünlere veda ettiği iddia edilmişti.