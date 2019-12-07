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Ferdi Kadıoğlu aslen nereli? Sosyal medyayı salladı...

Süper Lig'in 14. hafta açılış maçında Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. Zorlu mücadeleye Ferdi Kadıoğlu damga vurdu. Gösterdiği başarılı performansı güzel golle süsleyen Kadıoğlu sosyal medyayı salladı. Futbolseverler Ferdi Kadıoğlu ile ilgili merak ettiklerini internette araştırırken en çok Ferdi Kadıoğlu aslen nereli? sorusu arandı. İşte başta Ferdi Kadıoğlu olmak üzere birçok futbolcunun merak edilen memleketleri...

Giriş Tarihi: 07.12.2019 11:38 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019 11:48
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Ferdi Kadıoğlu aslen nereli? Sosyal medyayı salladı...

Süper Lig'in 14. haftasının açılış maçında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği kozlarını Kadıköy'de paylaştı.

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Ferdi Kadıoğlu aslen nereli? Sosyal medyayı salladı...

Sarı lacivertliler mücadeleyi 5-2 kazanarak üç puanı hanesine yazdırırken, Ferdi Kadıoğlu maça damgasını vurdu. Hafta içinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında bir gol bir asist yapan genç oyuncu bu maçta da enfes bir gole imza attı.

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Ferdi Kadıoğlu aslen nereli? Sosyal medyayı salladı...

Ferdi Kadıoğlu gösterdiği performansla sosyal medyayı sallarken, genç futbolcu hakkında en çok Ferdi Kadıoğlu aslen nereli? sorusu arandı.

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Ferdi Kadıoğlu aslen nereli? Sosyal medyayı salladı...

İşte başta Ferdi Kadıoğlu olmak üzere birçok ünlü futbolcunun merak edilen memleketleri.

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Ferdi Kadıoğlu aslen nereli? Sosyal medyayı salladı...

CENGİZ ÜNDER (BALIKESİR)