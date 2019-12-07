Ferdi Kadıoğlu aslen nereli? Sosyal medyayı salladı...

Süper Lig'in 14. hafta açılış maçında Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. Zorlu mücadeleye Ferdi Kadıoğlu damga vurdu. Gösterdiği başarılı performansı güzel golle süsleyen Kadıoğlu sosyal medyayı salladı. Futbolseverler Ferdi Kadıoğlu ile ilgili merak ettiklerini internette araştırırken en çok Ferdi Kadıoğlu aslen nereli? sorusu arandı. İşte başta Ferdi Kadıoğlu olmak üzere birçok futbolcunun merak edilen memleketleri...

Giriş Tarihi: 07.12.2019 11:38 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019 11:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





