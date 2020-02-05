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Fenerbahçe'yi kurtaracak çözüm bulundu

Maddi zorluk çeken Fenerbahçe, mali tabloyu düzeltmek için geçtiğimiz yıl Fener Ol adıyla televizyonda bir bağış kampanyası başlatmıştı. İlk gününde 31,5 milyon TL toplanan bağış kampanyası sarı lacivertlileri bir nebze rahatlatsa da, mali kriz bir türlü atlatılamadı. Yapılan transferlere rağmen başarı gelmedi ve Fenerbahçe yeniden borç batağına saplandı. Sarı lacivertli yönetim ise yıldız oyuncusunu satarak darboğazdan çıkmak istiyor.

Giriş Tarihi: 05.02.2020 12:42 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 12:42
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Fenerbahçe'yi kurtaracak çözüm bulundu

Süper Lig'in 20. haftasında sona gelinirken Fenerbahçe topladığı 37 puanla zirvenin 4 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor.

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Fenerbahçe'yi kurtaracak çözüm bulundu

Transfer sezonunu tek isimle kapatan sarı-lacivertliler Alman kulübü Eintracht Frankfurt'tan Simon Falette'i kadrosuna katmıştı.

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Fenerbahçe'yi kurtaracak çözüm bulundu

Ancak sarı-lacivertlilerin tek transfer yapmasının nedeni ihtiyaç olmaması değil, son dönemde yaşanan mali kriz...

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Fenerbahçe'yi kurtaracak çözüm bulundu

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen harcama limitlerine uymak için titiz bir çalışma gerçekleştiren sarı-lacivertliler, takıma dahil olması planlanan birçok oyuncuyu mali sebeplerden dolayı kadrosuna katamamış hatta kadroya katılan Falette'i aynı sebeplerden ötürü TFF'ye oldukça geç bildirmek durumunda kalmıştı.

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Fenerbahçe'yi kurtaracak çözüm bulundu

Zanka ve Moses gibi isimlerle de yol ayrımına giden Fenerbahçe'de başkan Ali Koç yardım programları düzenlemiş ancak bu da ağır mali yükün altından kalkabilmek adına yeterli katkıyı sağlayamamıştı.