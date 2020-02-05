Fenerbahçe'yi kurtaracak çözüm bulundu

Maddi zorluk çeken Fenerbahçe, mali tabloyu düzeltmek için geçtiğimiz yıl Fener Ol adıyla televizyonda bir bağış kampanyası başlatmıştı. İlk gününde 31,5 milyon TL toplanan bağış kampanyası sarı lacivertlileri bir nebze rahatlatsa da, mali kriz bir türlü atlatılamadı. Yapılan transferlere rağmen başarı gelmedi ve Fenerbahçe yeniden borç batağına saplandı. Sarı lacivertli yönetim ise yıldız oyuncusunu satarak darboğazdan çıkmak istiyor.