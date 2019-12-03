Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Puan silme, transfer yasağı...

TFF, Fenerbahçe için harcama limitini 206 milyon 431 bin 081 TL olarak belirledi. Ancak 31 Ekim 2019'da KAP'a yapılan bildirimde oyuncu ve teknik ekip gideri 65.1 milyon Euro olarak yer aldı. Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike ne? Fenerbahçe'nin puanı mı silinecek? Fenerbahçe'ye transfer yasağı mı geliyor? Tüm soruların cevabı haberin detayında.

Giriş Tarihi: 03.12.2019 08:46 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019 08:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





