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Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Puan silme, transfer yasağı...

TFF, Fenerbahçe için harcama limitini 206 milyon 431 bin 081 TL olarak belirledi. Ancak 31 Ekim 2019'da KAP'a yapılan bildirimde oyuncu ve teknik ekip gideri 65.1 milyon Euro olarak yer aldı. Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike ne? Fenerbahçe'nin puanı mı silinecek? Fenerbahçe'ye transfer yasağı mı geliyor? Tüm soruların cevabı haberin detayında.

Giriş Tarihi: 03.12.2019 08:46 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019 08:49
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Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Puan silme, transfer yasağı...

Fenerbahçe'nin devre arasında transfer yapıp yapamayacağı TFF ile görüşmelerin sonrasında belli olacak.

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Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Puan silme, transfer yasağı...

Sarı-lacivertliler, bu sezon ilk kez uygulanan "Kulüp Lisans Talimatı" gereği TFF tarafından yaptırıma uğrayabilir.

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Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Puan silme, transfer yasağı...

Peki tablo ne? İşte ocak ayındaki stratejiyi direkt olarak etkileyecek tabloyu SABAH açıklıyor...

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Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Puan silme, transfer yasağı...

HARCAMA LİMİTİ AŞIMI SÖZ KONUSU

TFF sezon başında her kulüp için harcama limiti açıkladı.

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Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Puan silme, transfer yasağı...

Kulüpler, futbolcu (maaş ve prim), teknik heyet ve menajerlik ücreti harcamalarında bu limitin üzerine çıkarsa yeni talimat gereği ceza alacak.