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Fenerbahçe'ye kötü haber! Max Kruse...
Süper Lig'in 9. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet serisini sürdürmek. Teknik direktör Ersun Yanal, hafta içi oyuncularını oynanacak zorlu Konyaspor mücadelesine hazırlarken, Max Kruse'den sarı lacivertli ekibe kötü haber gelmişti. Max Kruse hakkında detaylar da belli oldu. İşte Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 26.10.2019 13:56 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 13:57
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