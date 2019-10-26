26 Ekim 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Fenerbahçe'ye kötü haber! Max Kruse...

Süper Lig'in 9. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet serisini sürdürmek. Teknik direktör Ersun Yanal, hafta içi oyuncularını oynanacak zorlu Konyaspor mücadelesine hazırlarken, Max Kruse'den sarı lacivertli ekibe kötü haber gelmişti. Max Kruse hakkında detaylar da belli oldu. İşte Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 26.10.2019 13:56 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 13:57
  • 1
  • 18
Fenerbahçe'ye kötü haber! Max Kruse...

Fenerbahçe Süper Lig'in 9. haftasında taraftarı önünde İttifak holding Konyaspor ile karşılaşacak.

  • 2
  • 18
Fenerbahçe'ye kötü haber! Max Kruse...

Zorlu karşılaşma öncesinde sarı-lacivertlilere sakat futbolculardan iyi haber gelirken Max Kruse'nin Konyaspor maçında forma giyemeyeceği duyurulmuştu.

  • 3
  • 18
Fenerbahçe'ye kötü haber! Max Kruse...

Serdar Aziz, Hasan Ali, Tolgay, Moses, Isla ve Rodrigues'in sakatlıklarının ardından Emre ve Max Kruse'de sakatlık yaşamıştı.

  • 4
  • 18
Fenerbahçe'ye kötü haber! Max Kruse...

Hasan Ali'nin yokluğunda sol bek pozisyonunda oynayan Dirar'ın da milli arada ameliyat olduğu açıklanmıştı.

  • 5
  • 18
Fenerbahçe'ye kötü haber! Max Kruse...

Milli arada çalışmalarını sürdüren Hasan Ali, Serdar, Moses ve takıma geç katılan Adil Rami de fiziki eksiklerini giderdi.