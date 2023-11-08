Fenerbahçe’ye kaya gibi stoper! Becao ve Dijiku’nun abisi geliyor! Taraftarı coşturacak isim
Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları hız kazandı. Yönetim, takımda yaşanan sakatlık problemleri sonrası transfer operasyonunu hızlandırdı. İsmail Kartal'ın talebi sonrası 3 takviye yapma kararı alan Kanarya, ocak ayında sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı lacivertliler, Real Madrid'de kazanmadık kupa bırakmayan yıldız için devreye girdi. İşte o futbolcu ve transferin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 08.11.2023
11:45 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023
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Fenerbahçe, ara transfer dönemindeki çalışmalarını hızlandırıyor. Sakatlık sorunlarıyla mücadele eden takımın teknik direktörü İsmail Kartal'ın talebi üzerine 3 yeni oyuncu transfer etmeyi hedefliyor. Sarı lacivertli kulüp, Real Madrid'in önemli bir oyuncusunu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Transferle ilgili detaylar ise şu şekilde...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı lacivertliler sezon başında çok iyi bir takım oluşturmuştu. Yönetim, geçtiğimiz sezonlarda yaptığı hataları tekrarlamadı ve performansı yüksek bir kadro kurdu. Kanarya neredeyse sezon başında transfer ettiği tüm futbolculardan maksimum katkı almayı başardı. Böylelikle yenilgi yüzü görmeyen bir Fenerbahçe ortaya çıktı.
Ancak sarı lacivertlilerde son dönemde yaşanan sakatlıklar moral bozdu. Özellikle savunma hattındaki sakatlıklar teknik direktör İsmail Kartal'ın canını sıktı. Ocak ayında 1 ya da 2 transfer yapmayı hedefleyen yönetim, yaşanan sakatlık krizinin ardından planlamada değişikliğe gitti.
Teknik Direktör İsmail Kartal'ın da yönetimden bu yönde bir talebi olduğu aktarıldı. Fenerbahçe Yönetimi bu gelişmeler sonrası hem izleme komitesinin hem de menajerlerin önerdiği isimleri değerlendirmeye aldı. Sarı lacivertlilerin ocak ayında en az 3 transfer yapacağı belirtildi. Bunlardan birinin stoper bölgesine olacağı aktarıldı. Savunma bölgesi için birçok oyuncuyla temasa geçen yönetim, transferdeki ilk hedefini belirledi.
Net bir stoper almak isteyen sarı lacivertlilerin, sürpriz bir yıldız için devreye girdiği iddia edildi. Transfere Teknik Direktör İsmail Kartal'ın da onay verdiği öne sürüldü. Fenerbahçe'nin defansta yaşanan sakatlıkların ardından Real Madrid'in yıldızını gündemine aldığı bildirildi. Kanarya, İspanyol devinde alınmadık kupa bırakmayan o ismi ocak ayında renklerine bağlamayı hedefliyor.
Sarı lacivertliler bu hamleyle birlikte Avrupa transfer piyasında da gündem olabilir. İşte o futbolcu…
F.BAHÇE'DEN NACHO BOMBASI!
Fenerbahçe, Real Madrid'de forma giyen Nacho Fernandez'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı lacivertlilerin, İspanyol stoper için tüm şartları zorlama kararı aldığı öne sürüldü. Futbola Real Madrid altyapısında başlayan ve 16 senedir eflatun beyazlıların formasını giyen Nacho'nun, artık farklı bir maceraya atılmak istediği kaydedildi.
33 yaşındaki stoperin bu yüzden Fenerbahçe seçeneğine sıcak baktığı belirtildi. Real Madrid'in ise Nacho'yu bırakmak istemese de transfer için kolaylık sağlayabileceği aktarıldı. Öte yandan Kanarya'nın bu transferi bedelsiz olarak yapmaya çalıştığı iddia edildi.