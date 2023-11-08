Fenerbahçe’ye kaya gibi stoper! Becao ve Dijiku’nun abisi geliyor! Taraftarı coşturacak isim

Ancak sarı lacivertlilerde son dönemde yaşanan sakatlıklar moral bozdu. Özellikle savunma hattındaki sakatlıklar teknik direktör İsmail Kartal'ın canını sıktı. Ocak ayında 1 ya da 2 transfer yapmayı hedefleyen yönetim, yaşanan sakatlık krizinin ardından planlamada değişikliğe gitti.

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın da yönetimden bu yönde bir talebi olduğu aktarıldı. Fenerbahçe Yönetimi bu gelişmeler sonrası hem izleme komitesinin hem de menajerlerin önerdiği isimleri değerlendirmeye aldı. Sarı lacivertlilerin ocak ayında en az 3 transfer yapacağı belirtildi. Bunlardan birinin stoper bölgesine olacağı aktarıldı. Savunma bölgesi için birçok oyuncuyla temasa geçen yönetim, transferdeki ilk hedefini belirledi.