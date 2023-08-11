11 Ağustos 2023, Cuma
Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder müjdesi! Transfer...
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de ve Avrupa'da başarı hedefiyle güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transferde yeniden gaza bastı. Kadrosuna Dusan Tadic, Edin Dzeko, Djiku, Becao gibi yıldızları katan sarı-lacivertliler, yerli sınırında elini güçlendirecek olan Cengiz Ünder transferi için tüm şartları zorlamaya başladı. Fenerbahçe milli oyuncu için yeni teklifini Marsilya'ya iletti.
Giriş Tarihi: 11.08.2023 10:55 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023 10:55
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